陳佩琪暴怒！深夜四度發文槓簡舒培　再嗆「又扯賣台舔中」

▲陳佩琪深夜四度暴怒發文。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

記者葉國吏／綜合報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，被台北市議員簡舒培質疑拉低北市府團隊表現，憤而在1日透過臉書槓上簡舒培，怒嗆可以行文到總院「把我FIRE掉」，1日晚間又二度發文再嗆「現在是要我跟市長離婚？」，隨後併再該篇發文下爆氣留言「又開始扯賣台舔中 所以不適格？」、「又扯賣台舔中 不能有一點新意嗎？」

陳佩琪1日在臉書發文先是認錯，「對不起，我搞錯了，簡議員說不是針對我昨天以醫生身分在臉書的發文，而是說我不適格當市長夫人」，之後則反問，「所以您這次要發文市長室請市長離婚？還是市長不離婚就罷免他？記得妳幾年前發文到聯醫公關室問，為什麼公益活動都請陳佩琪而沒請郝市長夫人？現在更進一步要市長跟我離婚？」

▲陳佩琪在1日晚間11點左右連續發文。

貼文發完後，陳佩琪火力全開在留言處表示，「我當醫生這麼久， 幾個晚上不睡覺都活得好好的， 第二天照常工作， 等簡議員說明我不適格的原因， 我紅杏出牆？」陳佩琪爆氣發文後一小時，又在該篇發文二度留言「又開始扯賣台舔中 所以不適格？」、「又扯賣台舔中 不能有一點新意嗎？」

對於陳佩琪四度爆氣發文，網友看法不一，「有些政客像某些影歌星一樣，沒事找事找話題」、「這貨色，真不知怎選上的」、「台北市長有了您真是如虎添翼」、「千萬不要你們這對夫妻是百年以來的絕配」、「連發三篇不照SOP的文，崩成這樣看來真的有氣到」。