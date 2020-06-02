限制中國留學生、研究人員入境竊密！　美駐華使館連發兩公告

▲美國發表限制中國留學生和研究人員入境的聲明。（圖／美國駐華大使館和領事館）

記者陳政錄／綜合報導

為限制與中共解放軍有關，或有威脅美國國安疑慮的中國留學生、研究人員入境，美國駐華大使館和領事館6月1、2日連續發布兩則公告，指稱中共「為獲取美國的敏感技術和知識產權，對我們國家長期的經濟命脈和美國人民的安全保障構成了威脅。」將限制F類和J類簽證赴美學習或研究等。

最新的兩則公告分別為「暫停中華人民共和國某些非移民學生和研究人員入境」，以及「美國限制中國人民解放軍利用非移民簽證項目非法獲得美國技術和知識產權」，前者由美國總統川普簽署公開對外發布，後者由國務卿蓬佩奧名義發表聲明。

▲在美國駐北京大使館最新的至頂聲明上，強調限制中國人民解放軍利用非法移民簽證竊密。（圖／美國駐華大使館和領事館）

美國駐華大使館公告直指，中國當局利用某些中國學生充當非傳統的知識產權蒐集人員從事有關活動，其中大多數是研究生和博士後研究人員。為此，來自中國從事本科以上學習或研究的學生或研究人員與中國人民解放軍發生聯繫或已經有所聯繫，有很大的可能受到中國當局的利用或拉攏，有理由需要特別加以注意。

鑑於以上情況，美國駐華大使館和領事館稱，中方某些國民持F或J簽證入境美國，在美國從事學習或研究，會對美國的利益造成傷害。

因此，公告以川普的名義表示，這類人員的入境應有某種約束、限制和例外。內容包括禁止或限制中國非移民持F或J簽證入境美國，進行學習和研究，並接受中國資助和與中國軍隊等有關者。

該公告和命令於美國東部夏令時間2020年6月1日下午12時生效。

此外，另一以蓬佩奧名義發表的聲明也提到，「我們不允許中華人民共和國為了達到中國的軍事目的試圖非法從我國學術機構和研究設施獲得美國的技術和知識產權。」

事實上，日前川普在因港版國安法、新冠肺炎議題，召開關於中國議題的記者會時，就曾對上述情況進行表述，包括擬限制中國部分人員入境美國，和取消對香港的特殊待遇。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下