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桃園48條路線樂活巴6/1起減班3成　有規劃替代路線或配套措施

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▲桃園48條路線樂活巴6/1起減班3成。（圖／市府提供）

▲桃園48條路線樂活巴6/1起減班3成。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市免費公車、補貼公車受疫情影響，連數月載客率不足，其中，楊梅區L613下午4時班次，甚至出現無乘客公車趴走情形！市府交通局依據實際乘車需求，優化發車時間，重新規劃班表，總計48條路線（含正副線73條）樂活巴自6月1日起，每天1071班次減為758班次，減班3成。

▲桃園48條路線樂活巴6/1起減班3成。（圖／市府提供）

▲桃園48條路線樂活巴6/1起減班3成。（圖／市府提供）

交通局長劉慶豐表示，停駛的免費公車都有替代路線或配套措施，仍可提供民眾的公共運輸服務。經上下車資料分析，原有免費公車搭乘者的乘車距離大多為5至8公里以內，民眾改搭市區公車後，雖然需要支付車資，但市府提供8公里買一送一乘車優惠、學生乘車優惠，及年長者、身心障礙者使用敬老愛心卡享有乘車800點補助，民眾仍可以銅板價搭乘公車。

交通局說，經由乘車大數據資料分析，依據每班次少於3-5人、路線與市區公車高度重疊以及每人補助成本過高等原則，檢討免費公車（樂活巴）路線，第二階段停駛路線計有L305、L308、L312、L313、L320、L321、L503、L505、L707、L708、L709、L726、L606等13條路線，自即日起停駛。

另外，L305、L308、L320、L321、L503、L505、L726分別與302、5071、5069、5057、5063、5023、5087、5089、5051、5048等路線重疊，其中，L320、L321甚至又與現有L317、L319免費公車路線重疊，且重疊路線中的5071、5069、5023、5051屬於補貼路線，每年仰賴市府出資補貼其虧損，而路線重疊爭搶客源，形成「市府出錢讓免費公車與補貼公車互打」的亂象。

免費公車停駛後，交通局提出相關因應措施，例如龜山區L312、L313停駛後，闢駛大景小城至龜山區公所的微循環免費公車；大園區L503停駛後，協調客運業者5023改行駛經國路，服務大園區至敏盛經國醫院；大溪區L709停駛後，新闢「大溪區公所-龍潭」市區公車路線;龍潭區L726停駛後，協調客運業者規劃5051繞駛天堂鳥社區。

觀音區及新屋區免費公車則自6月15日起進行整併，以高鐵站為免費公車轉乘至林口長庚醫院的轉運點，L605因永安漁港至新屋區公所區間已有5027、5039市區公車服務，因此，L605改為新屋區公所至高鐵站路線，且班次時間配合觀音區及新屋區醫療專車功能予以調整，其中，規劃一條副線--L605A取代原有L606功能，路線由新屋區公所至林口長庚醫院，行駛高鐵南路，經高鐵站至林口長庚醫院。

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