安心防疫！　減班休息每月補貼最高1.1萬元

▲雲嘉南分署長劉邦棟指出，減班休息相關補助可上雲嘉南分署官網最新消息查詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「新冠肺炎」（COVID-19）對國內就業市場造成衝擊，勞動部3月27日推動「安心就業計畫」，針對減班休息的勞工，補貼每月最高1.1萬元的薪資差額，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六及虎尾就業中心30日起受理申請。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，安心就業計畫適用對象為2020年1月15日至12月31日期間，與雇主協議減班休息期間達30日以上，並通報當地勞工主管機關的勞工，將按月補貼減班休息前後薪資差額的50％，每月最高1.1萬元，最長6個月。

劉邦棟舉例，若勞工減班休息前12個月平均月投保薪資為45800元，減班休息後協議薪資為23800元，薪資差額將補貼11,000元(=(45800-23800)*50%)。

此外，減班休息勞工除可申請安心就業計畫，也可選擇充電再出發計畫，在減班休息期間參加訓練課程，將補助參訓勞工每小時158元，最高120小時，最多可領到18960元的訓練津貼，雲嘉南地區截至本月30日止，共有9家企業、636人次申請受惠。

雲嘉南分署提醒，安心就業計畫及充電再出發計畫，二者同期間僅可擇一申請，民眾如有相關問題，可上雲嘉南分署官網最新消息（https://s.yam.com/E65US）查詢，或洽所屬七個就業中心。

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