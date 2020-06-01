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BMW男載2女閃酒測撞死人！家屬見他「面目全非」崩潰…痛訴：一句道歉都沒

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▲▼BMW載2妹狂歡！26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：整個人都變形了。（圖／東森新聞）

▲陳男酒駕載著2女一路狂飆，撞死無辜張男，且至今都未道歉，家屬無法接受。（圖／東森新聞）

記者陳韻如／台中報導

台中陳姓小開31日凌晨開BMW載2名女子酒駕上路，途中為了躲避警方攔查，竟加速逃逸，隨後在中清路三段撞上一輛白色轎車，導致車上51歲張姓駕駛傷重不治。事後，張男家屬出面控訴，肇事陳男到現在連一句道歉都沒有，讓家屬相當難以接受。

這起事件發生在31日凌晨1時許，事發當時陳男因為等紅燈時違規停車，遭到警方攔查。員警先是敲了敲陳男的車門，詢問他為何違規停車，並要求他稍後到右前方將車停下接受攔查。怎料，陳男假意配合，卻在號誌轉為綠燈時，猛踩油門逃跑，一路狂飆到中清路三段後撞上張男的轎車，又撞上了路旁的兩輛車，而強大撞擊力道，導致張男傷重不治。

▲▼26歲小開酒駕撞死人！BMW載2妹狂歡　家屬慟：整個人都變形了。（圖／東森新聞）

▲強大撞擊力道，導致張男傷重不治，家屬事後悲憤痛訴，「他都面目全非了」，根本不忍心看。（圖／東森新聞）

面對張男突然的離開，家屬悲憤說道，「撞成那樣，整個人都變形不像人了，面目全非了。」另外，據了解，陳男到目前為止都未出面道歉，張男家屬更是氣憤痛訴，陳男到現在都沒有一句道歉，讓家屬無法接受，也請求檢方調查，讓張男死得明白，也還給家屬一個公道。

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