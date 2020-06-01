俄羅斯疫情再崩？單日通報9035人「莫斯科憋9周終於開放」　全境破41萬確診

▲俄羅斯疫情嚴重，但政府仍堅持開放。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在水生火熱之中，目前全球最嚴重國家分別為美國、巴西、俄羅斯。在1日俄羅斯所通報的最新數據中，單日新增9035例確診、累積共414878人感染，死亡病例則累計至4855人；且疫情似乎再陷入膠著狀態，因為今日已為連續第二日確診人數破9000人以上。

根據《Риа Новсти》報導，俄羅斯新冠疫情嚴重，上周首度確診人數下降，但直到上月31日、今（1日）再度連續兩日破9000確診。但面對新冠疫情擴散，俄羅斯當局並未繼續實施相關限制令，並且在今日放寬讓莫斯科居民外出散步，部分商場與公園也都開放。

據悉，目前莫斯科當局要求民眾一周僅能外出3次，且有指定時間，外出慢跑、運動也只能於清晨5時～9時，並且要配戴口罩。然而，目前俄羅斯全境疫情最為嚴重的，同樣還是莫斯科，至今在確診人數上佔了2297人，市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，目前這項「實驗性」的措施，主要是給莫斯科居民一些寬限。

俄羅斯衛生部長穆拉什科表示，政府預計投入5000億盧布在新冠肺炎上，金額確實相當可觀，但也是讓所有初級衛生保健系統更加現代化，足夠因應新冠病毒。

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