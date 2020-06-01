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屈臣氏備貨150萬片口罩1片最低約5元　6／3全台門市、網路商店開賣

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▲屈臣氏備貨150萬片口罩。（圖／翻攝屈臣氏ＦＢ）

▲屈臣氏備妥150萬片台灣製醫療級口罩，預計將於本週三開始販售。（圖／翻攝屈臣氏FB）

記者張毓容／台北報導

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情趨緩，今（1）日起全台口罩全面解禁，除了定額徵收外，業者可自由在國內外販售口罩，各大超商、量販店與藥妝店都積極備貨準備開賣。藥妝店龍頭屈臣氏表示，已準備150萬片台灣製醫療級口罩，最快將於6／3開始販售，將提供小數量袋裝及50片盒裝選擇，定價約落在5-10元不等。

▲屈臣氏備貨150萬片口罩 示意圖。（圖／記者張毓容攝）

▲除了50片盒裝口罩外，也有5片袋裝。（圖／僅為示意圖，記者張毓容攝）

因應本土口罩解禁，屈臣氏表示，第一批已先備好150萬片台灣製醫療級口罩，最快將於週三（6／3）在全台門市開始販售。販售口罩尺寸包含成人平面版、成人3D版及幼幼版多種選擇，有50片盒裝及小數量5片袋裝，目前定價預計將落在盒裝269元、袋裝約35-50元左右。

目前因開放初期，口罩數量有限，現階段每人限購一盒或一袋，另外50片盒裝也將於屈臣氏網路商店進行販售。

除此之外，屈臣氏表示也將繼續配合政府實名制口罩預購，第九輪將同步開跑，民眾可於「eMask口罩預購系統」登記預購，憑取貨序號及身分證字號至選取的屈臣氏門市即可領取口罩，且現享多款指定商品優惠價，寵i會員再加碼贈3,000點。

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