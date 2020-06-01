中壽大方祭出補貼金搶才　新人首年平均月收入上看5萬

▲中國人壽祭出業界最優新人財務補助計畫，第一年度平均月收入達5萬元。（圖／中國人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，經濟受到嚴重衝擊，連帶影響就業市場。中國人壽推出「精英專案」，祭出業界最優新人財務補助計畫，第一年度平均月收入達5萬元，鼓勵新人不妨利用這段時間一起「揪團」考取人身保險從業人員證照，用專業力、真實力迎戰不景氣。

為積極網羅業務人才，中壽表示，這次推出「精英專案」提供業界最優長達15個月的新人財務補助計畫，完整專案期間內符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad，參加中壽「精英專案」的新人第一年度平均月收入達5萬元。

隨著疫情衝擊，讓許多產業受到影響，中壽業務人員去年業務部隊成長逾7%，在一片不景氣聲中，是極少數業務人力正成長的壽險公司，近年更積極投入數位轉型，已是許多人求職時的理想公司，近期詢問度顯著提升。

中壽掌握金融科技趨勢，積極打造數位化業務團隊，開發「i-Agent」行動系統平台，以數位化整合客戶管理、行銷招攬與客戶服務，讓業務工作行動化、有效率，如建置在「i-Agent」內的Call Me（定聯系統），藉由大數據資料庫分群貼標功能，系統會在設定的時間內自動提醒與保戶聯繫，適時主動提供關懷與服務，為疫情後金融服務模式改變的新經濟時代，做好超前部署。

此外，針對已登錄新進同仁，中壽逆勢加碼資源協助定著，量身設計一系列獎勵方案，其中原先的新人財補金，因應疫情可依達成比例彈性調整，放寬領取獎勵的限制；且在疫情爆發時，特別加發5,000元定聯作業獎勵，共有638位同仁受惠，合計共發放近320萬元的獎勵金。

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