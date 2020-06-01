敦南誠品走入歷史！「2年前相似場景」網憶論金石堂興衰　揭誠品超前關鍵

▲誠品敦南店昨日正式熄燈。（圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「全台第一間24小時書店」誠品敦南店於昨日（5／31）正式走入歷史，不只名人大咖把握時間前往朝聖，熄燈2小時前也有許多民眾湧入現場，一同向誠品道別。對此，PTT鄉民也討論起連鎖書店「金石堂」的興衰，並和誠品做比較，掀起熱議。

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▲誠品敦南店熄燈前2小時，大批民眾湧入。（圖／記者蔡惠如攝）

網友在八卦板回憶，2018年6月，位於台北市重慶南路、有34年歷史的金石堂城中店因為租約到期吹熄燈號，當時同樣造成轟動、吸引不少書迷前往道別。這也讓他好奇，兩家指標性書店前後走入歷史，哪一個對台灣人比較震撼？

另外一名網友則說，在他年輕的時候，金石堂店面遍布全台，在路上隨便都能看到，然而隨著線上虛擬書店崛起，金石堂店鋪也一間間收掉。雖然誠品同樣有受影響，不過基本上在鬧區還是有他們的影子，受歡迎程度似乎勝過金石堂，令他好奇「金石堂走錯哪一步，被誠品甩在後頭呢？」

▲金石堂城中店2年前走入歷史。（圖／記者李毓康攝）

據了解，金石堂城中店所在的建築為二級古蹟建築，從日治時代就矗立在台北街頭，經歷過相片行、文星書店，直到1984年金石堂書店進駐。對此不少網友認為，城中店著實是「時代的書店」，「滿滿的回憶」、「金石堂比較指標，關閉後重慶南路再也不是書街」。

留言之中還有人提到，誠品之所以能夠存活，是因為成功經營出「文青、精品形象」，再加上除了書以外還會結合販售文創商品，較能順應現在的潮流和市場，「誠品除了書還有一大堆精品或是設計合作上架阿」、「你去金石堂會打卡嗎」、「實體店的潮比不上誠品，虛擬店的多樣和折扣比不上博客來」、「誠品走的架構一直不是賣書」、「不像誠品百貨化，所以就輸了」。

另外值得一提的是，誠品在今年上半年度已經收掉6間店鋪，董事長吳旻潔上月也表示，下半年預計還會再關1、2間，包括百貨高樓層的店別，因為其地點已非誠品生活的發展趨勢，未來則會持續發展電商平台，預計在年底上線。

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