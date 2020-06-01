敦南誠品為何走到熄燈這步？　網揭「不得不關主因」秒引戰

▲誠品敦南店1日凌晨零時正式熄燈，前一天全天安排一連串紀念活動，現場湧進大票民眾，共同見證熄燈瞬間。

圖文／鏡週刊

誠品敦南店1日凌晨零時正式熄燈，前一天全天安排一連串紀念活動，現場湧進大票民眾，共同見證熄燈瞬間，並齊聲向敦南誠品說聲「晚安」，令人相當不捨。對此，就有網友好奇問：「誠品到底怎麼倒的？」

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誠品敦南店吹熄燈號，讓不少人惋惜，就有一位網友好奇誠品怎麼倒的，在PTT網友分析後認為去誠品的人多半是看書，卻不買書，因此造成最後誠品無法營運，一針見血表示：「不就是你們這群看書不買書讓他撐不住的嗎？」文章一曝光，秒掀起大票網友討論，不過也有大票網友推翻原PO見解。

針對原PO的分析，部分網友認同表示，「書店看到好的書我會去網路書局買」、「大家都馬買網路書店」、「是誠品自己不長進」。但也有網友表示，事實上敦南誠品主要會熄燈，是因為「是為了都更要蓋商辦發大財好嗎」、「這棟是要炒房，跟天母誠品士林誠品不一樣」、「這棟是要都更所以不得已才撤走的啊」，反應兩極，各有看法。

有31年歷史的「不打烊書店」誠品敦南店吹熄燈號，曾被CNN評選「全球最酷書店」、《TIME》雜誌評選為「亞洲最佳書店」，如今走入歷史，之後24小時書店將由誠品信義店接手。



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