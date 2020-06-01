外地人第一次到台北…超失望！北部網友反曝「南下震撼心得」：路超大

▲原PO好奇外地人第一次到台北是什麼感覺。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北是台灣首都，繁華的都市生活讓人嚮往，吸引許多外地人來生活。就有一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「第一次到台北有什麼感覺？」說他以前跟同學聊天時，常聽中南部的同學述說「第一次到台北感到新奇、震撼的地方」，讓他忍不住好奇問其他人，第一次到台北是什麼感覺。

看到貼文後，網友們紛紛留言，大部分印象似乎都不太好，「好擠」、「老舊的民房VS新穎的交通設施，一點美感都沒有」、「房子很舊，街景有點髒，覺得微失望」、「在車站迷路，然後東西很難吃」、「走路快到不知道是在趕什麼」、「台北的東西又貴又難吃 還一堆人在排隊 覺得台北人很可憐」、「破爛老公寓一間幾千萬」、「優點就餐廳多，想吃什麼都有而已。其他大輸別縣市。」

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▲有網友直說，台北捷運很擠，而且每個人的步調都很快。（示意圖／記者湯興漢攝）

而從留言中就可以看出台北高物價、高房價的問題，讓許多人感慨，「活動都辦在台北才只好去台北，不然沒有什麼吸引力」、「從小到大就覺得台北沒啥美食，然後消費又特別貴」、「認真講，的確是台灣首善之區，高樓密集、馬路又大又直，人行道普及度還不錯。但又擠又吵，熱鬧有餘生活步調緊湊，覺得繁華但稱不上先進。」

還有不少北部人分享自己第一次到南部的心情，反而一面倒好評，「我們台北人第一次去高雄比較震撼，路超大」、「台北人第一次去高雄震撼+1」、「第一次去屏東比較震撼，吃超飽只要不到100台票」、「的確第一次去高雄比較震撼，因為路大條、空地多」、「去高雄真的有嚇到，路超大的，沒塞車，捷運沒擠人」、「高雄震撼+1，尤其是看到路邊房價廣告，便宜到以為數字標錯。」