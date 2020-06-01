口罩解禁哪裡買？通路、超商開賣時間一次看　家樂福、7-11今搶先登場

▲即日起口罩可在各大通路自由買賣。（示意圖／記者陳涵茵攝）
記者蕭筠／台北報導
中央流行疫情指揮中心宣布即日起正式開放口罩可自由進行買賣，《ETtoday新聞雲》整理各大量販、超商陸續公開相關開賣資訊，今（1）日首先登場的為家樂福量販，一早就搶先開賣限量1萬8千包口罩，於全台68間量販店正式提供販售，且每人限購1包，而7-11則將在今日下午3時於全台門市櫃檯開放預購盒裝醫療口罩，首批限量2.5萬盒，且用3大支付工具，每片只要4.75元。
▲家樂福提供3種口罩款式。（圖／業者提供）
●家樂福
開賣時間：6月1日
開賣地點：全台68間量販門市（無便利購）
口罩規格、售價：
優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩S號、M號5入裝／售79元
優妮嬌盟超快適ㄧ般醫療口罩小顏S號7入裝／售69元
首批數量：1萬8000包
購買限制：每人限購1包／且需單筆結帳
●愛買
開賣時間：未定（最快本周到貨）
開賣地點：未公開
口罩規格、售價：仍和廠商洽談中
首批數量：未知
●7-11
開賣時間：6月1日15時起至至6月6日23時59分止開放預購
開賣地點：全台門市
口罩規格、售價：
盒裝醫療口罩／每盒售價250元（50入）
首批數量：2.5萬盒
購買優惠：使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等支付工具結帳即享95折優惠
●全家
開賣時間：6月2日
開賣地點：全台門市
口罩規格、售價：
盒裝醫療口罩／每盒售價299元，全家會員再折50元享249元優惠（50入）
首批數量：2萬盒
購買優惠：全家會員再折50元享249元優惠
●萊爾富
開賣時間：6月2日
開賣地點：全台門市
口罩規格、售價：仍和廠商洽談中
首批數量：未知
●OK mart
開賣時間：6月3日（依物流實際到店時間為主）
開賣地點：全台門市
口罩規格、售價：仍和廠商洽談中
首批數量：預計2萬個
【你可能也想看】
►影／口罩解禁！全家首批限量2萬盒「每片低於5元」 開賣時間曝光
►快訊／口罩解禁7-11跟上！每片5元…限量搶購方式曝光
►影／麥當勞、屈臣氏、意舍酒店「5300元現金抵用券」怎用？7大Q＆A一次掌握