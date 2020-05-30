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刺頸2刀殘殺榜首女友！科技男「家暴童年」曝光　獲家屬憐憫原諒逃死

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呂政軒勒住女友涂菫芸、持刀往她的脖子刺，涂的同事見狀上前搶救。（圖為示意畫面）

圖、文／鏡週刊

7年前，嘉義發生一起恐怖情人殺害女友案。科技公司課長呂政軒不滿公務員女友提分手，竟持水果刀將準備上班的女友刺死，事後他企圖投水自盡，被警方攔下。檢方認為呂泯滅人性，將他求處死刑，但法院審理認定，呂從小生活在家暴的陰影下，遇到感情挫折，才會不自覺複製父親的暴力行為，加上死者母親寫信向法官求情，法院最後將呂判處無期徒刑，為全案劃下句點。

2013年5月30日上午8點，任職嘉義縣政府社會局的涂菫芸一如往常準備上班，豈料才一踏出門，男友呂政軒突然冒出，從後方勒住她，來載涂女上班的王姓男同事見狀衝上前，企圖拉開二人，但呂卻持水果刀猛刺涂的頸部，行凶之後騎機車逃逸，涂送醫急救仍不治身亡。

　

個性暴躁　恐怖情人

慘死男友刀下的涂菫芸時年28歲，是2011年地方特考雲嘉區「四等社會行政」榜首，事發前1年才分發到嘉義縣政府社會局，擔任社會救助科辦事員，負責災害救助業務，因長相甜美、待人親切，加上工作認真，與長官、同事相處融洽。

呂政軒在案發前1個月買了犯案用的水果刀，行凶後遺留現場。（東森新聞提供）

涂菫芸的男友呂政軒大她3歲，在南部科學園區一家科技公司擔任課長，案發前2個月，二人開始同居，呂的弟弟結婚時，二人還一同出席，由此可見呂很重視與涂的感情。

呂政軒（右）與涂菫芸（左）交往一年，女生因男方個性暴躁提出分手。（翻攝畫面）

不過，涂菫芸與呂政軒同居之後發現，呂的個性暴躁，常因為一點小事就發脾氣，除了大聲吼罵，甚至還會用力摔東西，讓她承受極大壓力，因此開口向呂提出分手，沒想到卻觸怒了呂，不但不願意分手，還質疑女友另結新歡，一氣之下發簡訊給涂：「我知道妳爸爸、弟弟在哪裡工作。」嚇得她躲到友人家中借住，希望能化解危機。

呂政軒（中）坦承犯案，被警方依殺人罪移送法辦。（東森新聞提供）

遇到恐怖情人之事傳到住在台中的涂菫芸父母耳中，涂父原本要報案，但想到呂政軒還年輕，擔心影響他的前程，最後心軟作罷。涂女則向家人表示，會選擇慢慢淡化和呂的關係，以免刺激他的情緒。

　

住處等候　持刀刺頸

不久，呂政軒聽說有人要幫涂菫芸介紹男友，他無法接受，又開始不斷糾纏涂，企圖挽回，但涂堅決分手，呂因此經常借酒澆愁。案發當天凌晨4點多，他從台南六甲家中出發，帶著預先買好的水果刀，騎機車到涂住處附近的公園及超商逗留，期間打了10幾通電話給涂，但涂都沒接。

呂政軒犯案後到烏山頭水庫企圖跳吊橋輕生，被及時趕到的警方攔下。（圖為示意畫面）

後來呂政軒傳簡訊給涂說：「我可以到高雄一趟。」涂擔心呂要去找自己在高雄念書的妹妹，因此回問呂：「你去高雄幹什麼？」呂則回：「嘿！妳不用知道。」隨後在早上7點多來到涂住處外守候。

案發當天上午，涂堇芸要到阿里山辦理救災演習，因此請王姓男同事騎機車載她去，王接近8點在涂住處外等候，見涂走出門便準備發動機車，不料卻傳來涂的尖叫聲。王轉頭看到呂政軒從後方抓住涂，把她往屋裡拖，王連忙上前搶救涂女，沒想到呂突然亮出水果刀往涂的脖子猛刺一刀，王要奪刀時手被割傷，這時呂又再往涂的頸部刺了一刀，見涂倒地，才匆忙騎機車逃逸。

警方在命案現場拉起封鎖線，鑑識人員採集相關跡證。（東森新聞提供）

時任嘉義縣刑警大隊偵二隊隊長的涂志標回憶，案發後警方趕到呂政軒的家中找人，呂母透露，兒子先前回家過，但洗澡更衣後又外出了。警方到呂男房間察看，發現他留下二封遺書，一封給母親，說自己不孝，請母親原諒。另一封則留給涂堇芸，寫著：「我真的很愛妳，這輩子無法結合，下輩子再續緣分。」

　

前往水庫　企圖輕生

涂志標當下研判呂政軒可能尋短，於是詢問呂母兒子可能的去處，呂母說，兒子心情不好時，經常到烏山頭水庫散心，警方立即驅車前往水庫找人。下午1點多，果然在水庫南端出水口，發現呂將機車騎上吊橋；呂見警方出現，立即站上機車座椅，雙手拉著吊橋纜繩，作勢往下跳。

長相甜美的涂堇芸喪命時年僅28歲。（翻攝畫面）

涂志標見狀，先向呂政軒溫情喊話，但呂情緒激動，一直大哭，為了安撫呂的情緒，警方佯稱涂堇芸未死，正在醫院救治，要他別做傻事，同時也遞了香菸給他抽，最後趁其不備，將他一把抱住，解除危機。

警方將呂政軒帶回偵訊，他供稱因不滿涂堇芸有意另結新歡，才打算持刀教訓她，沒想到一時失手將她刺死。呂強調，他知道王男並非涂的新男友，但一時控制不了情緒，對自己的犯行感到非常後悔。

涂菫芸是公務員地方特考榜首，案發當時在嘉義縣政府社會局服務。圖為涂的辦公桌。（東森新聞提供）

偵辦本案的員警表示，呂政軒大學畢業，雖然有穩定的工作，但不常和外界接觸，不懂得如何與人溝通相處，加上從小就常看到父親對母親家暴，後來父母離婚成了單親家庭，讓他的個性變得孤僻，不擅長與人談心，因此在感情、人際關係遇到挫折時，才會不自覺複製以往父親的手段，企圖用暴力解決問題。

此外，警方察看呂政軒的臉書，發現在案發前3週，他就有輕生的念頭，當時他放上與女友的合照，留言寫著：「只能將回憶放在心中某處，希望走的時候也還能記住這個甜蜜的笑，可以不要喝孟婆湯讓我一直保有哦！」隔2天又放了一杯烈酒照，寫下：「我想只有你可以清楚我心裡的痛與傷。」

呂政軒被收押後，寫了很多信給死者母親表達悔意，並感謝對方原諒。（東森新聞提供）

警方還查出，呂政軒案發前一個月就買好行凶用的水果刀，他也坦承就是想殺女友，並且同歸於盡，因此出門犯案前便留下遺書。他也向警方透露：「在女友住處附近徘徊時，其實一直在掙扎，但我自己情緒控制不好，最後還是犯下了無可彌補的滔天大罪。」

　

勇於認錯　下跪道歉

針對這起命案，檢察官將呂政軒依殺人罪起訴、求處死刑，嘉義地方法院審理認為，呂猛刺被害人頸部深達12公分，手段凶殘，泯滅人性，且未與被害人家屬達成和解，但考量呂沒前科，因此將他判處無期徒刑。

事後，呂母登門替兒子向涂堇芸之母道歉，原本因愛女慘死、活在悲痛中的涂母，得知呂男從小生活在家庭暴力的陰影中，不懂得如何處理情緒問題，因此心生憐憫，她平心靜氣看了呂男在看守所裡書寫、充滿懺悔的道歉信後，也回信鼓勵呂男勇於認錯。

死者母親（圖）最後選擇原諒呂正軒，也讓自己走出喪女之痛。（東森新聞提供）

雙方書信往返10餘次，呂政軒後來在二審法庭上向涂母下跪道歉，涂母也終於原諒了殺害女兒的凶手，最後並以一百萬元達成和解，雖然家人不贊同，但涂母還是主動寫信給最高法院的法官替呂求情。2014年4月，最高法院三審宣判，呂獲判無期徒刑定讞，為全案劃下句點。


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