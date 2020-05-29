香港若失特殊待遇　學者憂「觀望性撤資潮」：經濟難重啟

▲大陸希望透過立法，完成香港的止暴制亂，讓經濟重起，但國際撻伐亦造成風險隱憂。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／台北報導

「港版國安法」28日由中國大陸全國人大審議通過後，被中共視為止暴制亂、重振香港經濟的開端，但面對美方考量撤銷對港特殊待遇，中經院學者劉孟俊坦言，此舉將進一步削弱香港的復甦力道。台經院學者陳華昇認為，短期亦可能因對陸方執法程度轉趨觀望，出現國際資金撤資潮。

台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇指出，「港版國安法」通過後對香港經濟的影響，主要取決於中共的執行情況，因為外界過去一般認為「香港不見得民主，但經濟自由度很高」，若未來國安法成為中共逮捕、威嚇政治異議分子、企業家的工具，甚至結合因國際CRS共同申報準則掌握的金融稅務資料，更好的箝制香港，就會影響其國際金融中心的地位。





▲香港特首上街頭簽名支持全國人大的決定。（圖／翻攝林鄭月娥臉書）

且若美國取消香港的特殊地位，將可能不再視香港為獨立關稅區、影響雙邊經濟協定和貨幣匯兌、簽證待遇等。中經院大陸研究所所長劉孟俊表示，過去港幣一般與美元掛鉤，在具自由匯兌、順暢流通的條件下，有助其金融、貨運、航運中心發展，但未來是否被迫改與人民幣掛勾，「這影響程度就很大了，另香港還能不能參與APEC，都存有疑慮。」

陳華昇表示，雖然長期來看，香港作為一個自由貿易港，或是國際資金、貨物進入大陸門戶的情況不至於大幅改變，但若美國把香港視為大陸的一部分，未來一些敏感高科技產品出入香港都會受到管制，亦會造成許多跟大陸往來需求較少的物流、資金流往新加坡轉移，這從去年反修例事件爆發就已初現端倪。

劉孟俊提到，「港版國安法」的另一個隱憂，就是會否更進一步影響香港的司法體制，甚至導致香港從英美法系，往大陸的程文法系靠攏，這也將在制度面上影響香港的投資、營商環境。

▲ 香港是亞太的重要金融、物流、航運中心。（圖／取自免費圖庫pixabay）

因此，劉孟俊表示，未來一段時間內，香港經濟有三個指標需要關注，一是股市走向，二是移民人數變化、三是資金撤離程度，這將決定大陸是否能如願，讓香港在疫情之後經濟重啟。

陳華昇也認為，不只香港本身內部資金可能外流，外資也會考量抽回或暫緩投資，先進行觀望和評估。但他補充，香港過去也曾面臨到類似的危機，但憑藉民間社會的活力，都能復原再起，另大陸推動粵港澳大灣區建設，不一定會稀釋香港的重要性，反而可能是互補，這都將考驗中共高層的管裡智慧，和香港資本主義邏輯、民間能量能繼續發揮多少作用。

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