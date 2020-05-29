　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港若失特殊待遇　學者憂「觀望性撤資潮」：經濟難重啟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港專題,梁頌恆,蘇敬恆,陳浩天,爭普選,貧富不均。（圖／記者任以芳攝https://cdn2.ettoday.net/images/4903/d4903688.jpg）

▲大陸希望透過立法，完成香港的止暴制亂，讓經濟重起，但國際撻伐亦造成風險隱憂。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／台北報導

「港版國安法」28日由中國大陸全國人大審議通過後，被中共視為止暴制亂、重振香港經濟的開端，但面對美方考量撤銷對港特殊待遇，中經院學者劉孟俊坦言，此舉將進一步削弱香港的復甦力道。台經院學者陳華昇認為，短期亦可能因對陸方執法程度轉趨觀望，出現國際資金撤資潮。

台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇指出，「港版國安法」通過後對香港經濟的影響，主要取決於中共的執行情況，因為外界過去一般認為「香港不見得民主，但經濟自由度很高」，若未來國安法成為中共逮捕、威嚇政治異議分子、企業家的工具，甚至結合因國際CRS共同申報準則掌握的金融稅務資料，更好的箝制香港，就會影響其國際金融中心的地位。

▲▼香港特首上街頭簽名支持全國人大的決定。（圖／翻攝林鄭月娥臉書）

▲香港特首上街頭簽名支持全國人大的決定。（圖／翻攝林鄭月娥臉書）

且若美國取消香港的特殊地位，將可能不再視香港為獨立關稅區、影響雙邊經濟協定和貨幣匯兌、簽證待遇等。中經院大陸研究所所長劉孟俊表示，過去港幣一般與美元掛鉤，在具自由匯兌、順暢流通的條件下，有助其金融、貨運、航運中心發展，但未來是否被迫改與人民幣掛勾，「這影響程度就很大了，另香港還能不能參與APEC，都存有疑慮。」

陳華昇表示，雖然長期來看，香港作為一個自由貿易港，或是國際資金、貨物進入大陸門戶的情況不至於大幅改變，但若美國把香港視為大陸的一部分，未來一些敏感高科技產品出入香港都會受到管制，亦會造成許多跟大陸往來需求較少的物流、資金流往新加坡轉移，這從去年反修例事件爆發就已初現端倪。

劉孟俊提到，「港版國安法」的另一個隱憂，就是會否更進一步影響香港的司法體制，甚至導致香港從英美法系，往大陸的程文法系靠攏，這也將在制度面上影響香港的投資、營商環境。

▲▼ 香港。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 香港是亞太的重要金融、物流、航運中心。（圖／取自免費圖庫pixabay）

因此，劉孟俊表示，未來一段時間內，香港經濟有三個指標需要關注，一是股市走向，二是移民人數變化、三是資金撤離程度，這將決定大陸是否能如願，讓香港在疫情之後經濟重啟。

陳華昇也認為，不只香港本身內部資金可能外流，外資也會考量抽回或暫緩投資，先進行觀望和評估。但他補充，香港過去也曾面臨到類似的危機，但憑藉民間社會的活力，都能復原再起，另大陸推動粵港澳大灣區建設，不一定會稀釋香港的重要性，反而可能是互補，這都將考驗中共高層的管裡智慧，和香港資本主義邏輯、民間能量能繼續發揮多少作用。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
2兆賭王爆用「造生基」續命！3男星都做了…她驚曝「背後恐怖代
「朱日和基地」衛星照曝光！驚見「總統府」和福爾摩沙公路
演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂　因「好兄弟偷吃7年妻」影
罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

多名嬰兒離奇腦出血！醫一問傻了：是坐月子「一習慣」惹禍

林鄭月娥寫信給市民「一起支持」港版國安法　強調打擊極少數違法犯罪

回擊美國！　陸商務部延長四國聚苯硫醚反傾銷調查

下班脖子酸痛...OL「扭一扭」半夜雙腿竟不能動了！隔天胸腔以下「像木頭」

99.99%港人不受國安法影響　港政務司長：制裁的是「這一類人」

香港若失特殊待遇　學者憂「觀望性撤資潮」：經濟難重啟

強烈反對美《香港政策法》！　香港政府：停止干預中國及香港內部事務

港版國安法「正式版本」…2處用詞更改　法律人士：涵蓋範圍更大了

冷氣小哥「獎勵一套房」兌現了！他喜提34坪電梯公寓　燦笑：我還是懵的

美國威脅要制裁！陸駐港公署斥「雙標」：他們自己國安立法密不透風

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

多名嬰兒離奇腦出血！醫一問傻了：是坐月子「一習慣」惹禍

林鄭月娥寫信給市民「一起支持」港版國安法　強調打擊極少數違法犯罪

回擊美國！　陸商務部延長四國聚苯硫醚反傾銷調查

下班脖子酸痛...OL「扭一扭」半夜雙腿竟不能動了！隔天胸腔以下「像木頭」

99.99%港人不受國安法影響　港政務司長：制裁的是「這一類人」

香港若失特殊待遇　學者憂「觀望性撤資潮」：經濟難重啟

強烈反對美《香港政策法》！　香港政府：停止干預中國及香港內部事務

港版國安法「正式版本」…2處用詞更改　法律人士：涵蓋範圍更大了

冷氣小哥「獎勵一套房」兌現了！他喜提34坪電梯公寓　燦笑：我還是懵的

美國威脅要制裁！陸駐港公署斥「雙標」：他們自己國安立法密不透風

橘貓進家14天把家拆了！新手奴嚇傻　3千人一看驚呼：是藝術家層級

原本不信溝通師！　鼠寶抖出「被騷擾的秘密」她一秒謝罪

從稅收看囤房！全國非自住住宅5年增7萬戶　台中增長六都之最

多名嬰兒離奇腦出血！醫一問傻了：是坐月子「一習慣」惹禍

疫情關閉所有泳池　奧運泳被迫在池塘訓練

崑山大學奪「導覽解說賽」首獎　三語言介紹台灣觀光資源

奧甲球隊林茨違反防疫訓練　被罰7.5萬歐元再扣積分丟榜首

賴祥蔚／看懂五星縣市長的三大玄機

惡警雙手掐住少年脖子激動咆嘯　正義女上前阻止：他不能呼吸了！

院檢喬不定！人民檢察審查委員會雷聲大雨點小　至今難產

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

大陸熱門新聞

「港版國安法」正式表決通過！

港版國安法「1票反對」神秘人身分曝光！　陸網：拖出去斬了

傳投下人大唯一反對票　本人說話了

北京「港版國安法」逆襲　美情報搜集破功

持水果刀跳河！他「小提琴式割脖」1小時

港版國安法引爭議　全國人大回應

胡錫進：中國想讓國際金融中心在哪就會在哪

宅男愛上女網友！1個月後就當爸

蔡英文「撐港」　國台辦：引黑暴力入台拿石頭砸腳

「港版國安法」懶人包　最大的爭議為何？

港妹歎「有能力都想移民」：想平靜生活

林鄭月娥上街簽名力撐「港版國安法」！

港版國安法最快8月上路　港民主派憂誰擁執法權？

情侶沙灘浪漫「芭蕾之吻」爆紅　男主急求刪除藏「超綠真相」

更多熱門

相關新聞

強烈反對美《香港政策法》！　香港政府：停止干預內部事務

強烈反對美《香港政策法》！　香港政府：停止干預內部事務

港版國安法28日正式通過表決，美國可能取消「美國－香港政策法」（United States-HongKong Policy Act）對香港的特殊地位。對此香港特區政府表示，強烈反對美國務院《香港政策法》報告，對美方做法感到遺憾。

川普預告29日宣布「對中新政策」

川普預告29日宣布「對中新政策」

立院共同聲明　要求提供港人協助

立院共同聲明　要求提供港人協助

美國威脅要制裁！陸駐港公署斥「雙標」

美國威脅要制裁！陸駐港公署斥「雙標」

美議員致函聯合國：立即開會討論香港議題

美議員致函聯合國：立即開會討論香港議題

關鍵字：

香港2020人大大陸港版國安法國歌法

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

即／英：或延長BNO持有人留英期限

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面