雞排店收50元硬幣！一翻面「頭像消失了」　內行揭真相：網上賣19倍價

▲正面還看不出異樣。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

有雞排店家昨日發現，收到一枚詭異的50元硬幣，其正面和普通錢幣無異，但背面卻是光滑的「無頭像版本」，讓整天辛苦工作的她，心中燃起一把火；不過，許多行家一看表示，這並非假錢，而且實際價值遠高於真正的50元銅板。

「大家有收過假錢的經驗嗎？」女網友昨天在爆廢公社發文表示，以前曾誤收外幣，但假鈔倒還沒收過，只見這枚「50元銅板」正面還看不出異樣，但反過來不僅內凹，而且圖像全不見了。

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懷疑收到假幣的她感嘆，「店內一片碳烤雞排賣70元，如今雞肉價格大漲，剩下的20塊還不夠我家進的一塊雞胸價。今天天熱、被油爆一整天還收到假幣，超不爽快啊，還是我見識太淺，它其實可以用？哈哈。」

網友們看完，紛紛回應「我覺得是他自己都被騙了」、「我還收過湯姆熊的代幣」、「怎麼只有一面XD」、「這個工藝精湛」、「立馬查一下......」、「你好，我100收可以嗎QAQ？有興趣收，在玩硬幣用得到」。

▲原來是魔術道具阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過，行家則留言解惑，表示這是魔術道具，猜測應該是不小心拿錯的，「這不是假錢，這是魔術道具shell幣，比50還貴很多」、「哈哈哈應該是拿錯了沒注意到，不然他自己反而虧本呀」、「蝦X有人賣950一個」、「拿這個付錢的應該是給錯了，用這個付他更不划算」。

事後，原po也認為，對方誤拿自己魔術道具的機率較大，「但還是不要拿一些代幣、韓幣什麼的付帳，真的母湯，老闆會傷心，畢竟物價不低利潤又低阿。」

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