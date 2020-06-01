　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雞排店收50元硬幣！一翻面「頭像消失了」　內行揭真相：網上賣19倍價

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲雞排店收到「無臉版50元硬幣」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲正面還看不出異樣。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

有雞排店家昨日發現，收到一枚詭異的50元硬幣，其正面和普通錢幣無異，但背面卻是光滑的「無頭像版本」，讓整天辛苦工作的她，心中燃起一把火；不過，許多行家一看表示，這並非假錢，而且實際價值遠高於真正的50元銅板。

「大家有收過假錢的經驗嗎？」女網友昨天在爆廢公社發文表示，以前曾誤收外幣，但假鈔倒還沒收過，只見這枚「50元銅板」正面還看不出異樣，但反過來不僅內凹，而且圖像全不見了。

請繼續往下閱讀...

懷疑收到假幣的她感嘆，「店內一片碳烤雞排賣70元，如今雞肉價格大漲，剩下的20塊還不夠我家進的一塊雞胸價。今天天熱、被油爆一整天還收到假幣，超不爽快啊，還是我見識太淺，它其實可以用？哈哈。」

網友們看完，紛紛回應「我覺得是他自己都被騙了」、「我還收過湯姆熊的代幣」、「怎麼只有一面XD」、「這個工藝精湛」、「立馬查一下......」、「你好，我100收可以嗎QAQ？有興趣收，在玩硬幣用得到」。

▲雞排店收到「無臉版50元硬幣」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原來是魔術道具阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過，行家則留言解惑，表示這是魔術道具，猜測應該是不小心拿錯的，「這不是假錢，這是魔術道具shell幣，比50還貴很多」、「哈哈哈應該是拿錯了沒注意到，不然他自己反而虧本呀」、「蝦X有人賣950一個」、「拿這個付錢的應該是給錯了，用這個付他更不划算」。

事後，原po也認為，對方誤拿自己魔術道具的機率較大，「但還是不要拿一些代幣、韓幣什麼的付帳，真的母湯，老闆會傷心，畢竟物價不低利潤又低阿。」

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】
 

ET快訊
清潔保養CP值冠軍！　買就送「20個立體口罩」
剛目睹死亡車禍…22歲男IG：騎車要小心！　12小時後與女友
崔佩儀爆19年婚變露面　談到老公哭了
小情侶公園涼亭忘情「上下流動」　龜山分局回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

再見了聯合晚報！1萬1783天頭版縮圖拼成「謝謝」　派報員感慨：明天就失業了

獨／高雄瑞豐夜市率先自救！未獲時中加持　砸75萬「抵用券」救攤商　

中山大學研究「新冠肺炎可能透過氣膠傳播」　張上淳：特殊處置才會製造

大太陽下騎車！貼心男幫遮陰「機車上架傘」超幸福　他萌笑：可以嫁了

餐點配送途中「突換外送員」！她私訊詢問　老實哥「自爆本性」解答了

牛奶加什麼最好喝？網狂推「隱藏版搭配」：沒有之一...超多奇特口味曝

獨／高市府豪撒5千萬救經濟　夜市檳榔攤、麻將賓果消費可抵！經發局說話了

雞排店收50元硬幣！一翻面「頭像消失了」　內行揭真相：網上賣19倍價

疫情資訊透明、需對台灣同等開放！　指揮中心提「邊境解封4大標準」

莊人祥曝案443「機上37人居家隔離」登機前狀況：乘客有無確診不知道

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

再見了聯合晚報！1萬1783天頭版縮圖拼成「謝謝」　派報員感慨：明天就失業了

獨／高雄瑞豐夜市率先自救！未獲時中加持　砸75萬「抵用券」救攤商　

中山大學研究「新冠肺炎可能透過氣膠傳播」　張上淳：特殊處置才會製造

大太陽下騎車！貼心男幫遮陰「機車上架傘」超幸福　他萌笑：可以嫁了

餐點配送途中「突換外送員」！她私訊詢問　老實哥「自爆本性」解答了

牛奶加什麼最好喝？網狂推「隱藏版搭配」：沒有之一...超多奇特口味曝

獨／高市府豪撒5千萬救經濟　夜市檳榔攤、麻將賓果消費可抵！經發局說話了

雞排店收50元硬幣！一翻面「頭像消失了」　內行揭真相：網上賣19倍價

疫情資訊透明、需對台灣同等開放！　指揮中心提「邊境解封4大標準」

莊人祥曝案443「機上37人居家隔離」登機前狀況：乘客有無確診不知道

挑戰張國榮、華晨宇！YouTube破億歌手cover《夜半歌聲》：哥哥是傳奇

喜觀搞曖昧的3大星座！雙魚不懂拒絕、射手樂於享受自由

再見了聯合晚報！1萬1783天頭版縮圖拼成「謝謝」　派報員感慨：明天就失業了

以為要去玩！柯基坐阿嬤車超開心　「回來臭臉」獲得除濕機1台

每天半夜都起來檢查玩具？　傻喵狂按「神秘指法」網笑：是摩斯密碼

領先六都！台南警46輛警用Gogoro上路　「防割戰術手套」亮相

全美動亂加劇　川普暫不打算直接指揮國民兵

美稱港示威「美麗風景線」...華春瑩一句反嗆！　陸網嗨翻「神預言家」

陳立農粉絲送「超浮誇應援」...金曲歌后一看大喊：好羨慕！

敦南誠品、聯合晚報熄燈　朱立倫：老品牌不會被淘汰

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

快訊／7-11口罩每片5元！限量搶購方式曝光

口罩懶人包　一張圖懂開賣時間

口罩解禁價格飆漲？杜紫宸曝「超低成本」賭500片雞排

墾丁周末遊客爆滿！業者驚：10幾年沒看過　盼阿中一件事

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

今口罩自由賣「店長姐姐幫我訂4盒」　超商團購群組狂+1

大雷雨夜襲北部！全台防午後熱對流　下波鋒面報到時間曝

出門小心！北北基15縣市大雨特報

醫查房見「產夫累趴」霸床睡翻：太無解！

跑外送撐家計　女子遭丈夫搶走現金

女友爸媽要「百萬禮金+32兩金飾」！

一中街摩西分海迎陳時中　她：拍不到阿中失望…男友神回

快訊／《聯合晚報》宣布：6/2停刊

比實名制5元便宜　11通路搶購攻略

更多熱門

相關新聞

2隻半神豬35萬入袋　網笑1/3假幣！真相驚呆

2隻半神豬35萬入袋　網笑1/3假幣！真相驚呆

養「豬」千日，用在一時？！一名男網友花了4年養了3隻豬公，不過其中1隻只存到一半，就決定先殺了，金額超狂曝光，竟有35.4萬之多。療癒畫面曝光後，有網友精算，等於每天要投5枚金幣，更唱衰「可能有1/3是假的！」結果答案出乎意料，只有17枚假的。

屏東春節計程車按表計費再加收50元

屏東春節計程車按表計費再加收50元

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

檳榔攤底薪12萬！闆娘驚：中和哪家

檳榔攤底薪12萬！闆娘驚：中和哪家

存3527枚50元！被虧一堆假幣結果出爐

存3527枚50元！被虧一堆假幣結果出爐

關鍵字：

50元50元硬幣魔術幣shell幣雞排店闆娘假幣

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

《青春有你2》「無修音真實片」外流

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

驚悚畫面曝！重機情侶來衝進車底遭輾慘死

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面