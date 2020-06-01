日本再爆35例群聚感染！巴西單日增1.6萬人染疫　突破50萬大關

▲日本再傳35例群聚感染，局部地區面臨第2波疫情。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間1日上午6點30分，全球累計613萬2154例確診、37萬1154人死亡；美國累計近180萬人染疫，巴西也於稍早突破50萬人。美、巴及俄羅斯，則是全世界唯三國家確診突破40萬例，第4順位的英國因疫情趨緩，人數維持在27萬左右。值得注意的是，日本又新增35起群聚感染病例。

2019新型冠狀病毒（COVID-19）於去年12月底在中國武漢率先爆發，將近6個月的時間裡，已造成全球規模突破600萬人的疫情大流行。美國累計178萬6593例確診、10萬4319死；巴西單日新增1萬6409例確診、480死，累計51萬4849例、2萬9314死；俄羅斯累計40萬5843例確診、4693死。

英國累計死亡人數仍是美國之後的第二位，確診共27萬6156例、死亡3萬8571人；西班牙累計23萬9479例確診、2萬7127死；義大利累計23萬2997例確診、3萬3415死。

《日本放送協會》（NHK）報導，全國5月31日再通報35例新增確診，其中12例在福岡縣北九州市，該市正面臨第二波疫情，市內小學及醫院都發生群聚感染。東京都則新增5例。

亞洲方面，印度累計19晚609例確診、5408死；中國累計8萬4130例確診、4638死；新加坡累計3萬4884例確診、23死；印尼累計2萬6473例確診、1613死；菲律賓累計1萬8086例確診、957死；南韓累計1萬1468例確診、270死。