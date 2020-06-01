川普嗆終止與WHO關係　杜紫宸：最大金主卻換不掉譚德塞

▲川普宣布與WHO斷絕關係。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普指責世界衛生組織（WHO）防疫慢半拍，5月29日決定切斷金援，與WHO斷絕關係，掀起各國關注。中華大學講座教授杜紫宸在臉書PO文分析這起爭議，他認為，川普的決定根本就是一則國際大笑話，「美國是WHO最大的金主，居然連WHO一個秘書長都換不下來。」

川普不滿WHO在疫情爆發初期防堵動作慢半拍，對於「爆發地」中國也過於寬厚，4月間便決定暫停金援，然而情況並沒有改變，這才決定在5月29日宣布切斷金援，斷絕與WHO的關係。據了解，美國去年一共金援WHO多達4億美元，這個決定對WHO來說無疑是一次重大打擊。

不過，全球各國對於川普的決定大多抱持反對意見，例如歐洲聯盟（EU）就曾發表聲明呼籲華府重新考慮；德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）也坦言對這個決定很失望；德國總理梅克爾（Angela Merkel）甚至表明不願出席川普主持的七大工業國集團（G7）高峰會。

▲譚德塞雖然有爭議，但WHO對世界公衛的確有很大的貢獻。

中華大學講座教授杜紫宸5月30日也在臉書PO文分享對這件事的看法，他認為，川普宣布美國退出WHO是一則國際大笑話，雖然大家都知道他和台灣不喜歡秘書長譚德塞，但WHO是WHO，曾協助消滅天花和瘧疾，對非洲國家的公衛也有很大的貢獻，總體來說仍是受人尊敬的，應該與有爭議的譚德塞分開看。

杜紫宸接著說，因為台灣不是WHO的會員國，最多也只能抗議，反觀美國是WHO的最大金主，卻連一個秘書長都換不下來，「做為世界第一大強國，這也未免太扯了吧？」

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