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日本北九州市小學、醫院爆「第二波」群聚感染　新增35例確診

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

文／中央社記者楊明珠東京31日專電

日本5月31日新添35起新冠肺炎確診病例，東京都、神奈川縣、福岡縣共3人死亡。福岡縣北九州市正面臨「第2波」疫情來襲，小學、醫院發生群聚感染。

▲▼日本小學,日本小學生。（圖／路透）

▲北九州市小學發生群聚感染。（圖／路透，下同）

日本放送協會（NHK）報導，日本5月31日新添35起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例。包括在日本境內、機場檢查出的確診病例，累計共1萬6912起，若加上鑽石公主號郵輪712起確診病例，總計1萬7624起。

北九州市5月31日新增12名確診者，其中4人是5月28日確診的小學生所就讀的守恒國小學童，這所國小至今共有5人確診。因這所國小發生群聚感染，校方已進行消毒，目前停課。

北九州市這12名確診者當中，企救中學、思永中學各有一人確診。此外，有4名確診者是醫護人員，其中3名是北九州總合病院醫護人員。另外有2名確診者身分還在調查。

北九州市目前受到「第2波」疫情影響，連日單日新添確診病例是2位數，陸續發生群聚感染。

▲▼上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）

▲東京新增5例確診病例。

東京都5月31日新添5起確診病例，年紀在20多歲至40多歲之間，這是東京都時隔6天單日新添確診病例低於10起，其中4起查不到感染源。不過，已知其中3名男性從事有陪侍、於夜間營業的餐飲業工作。

在日本境內感染新冠肺炎死亡者897人，若加上鑽石公主號郵輪13人死亡，總計910人死亡。

以各自治體來看，確診人數依次為東京都5236人、大阪府1783人、神奈川縣1367人、北海道1091人、埼玉縣1000人、千葉縣902人、福岡縣758人。

日本厚生勞動省表示，截至5月31日，感染新冠肺炎病情嚴重者共120人，其中119人是在日本境內確診、1人是鑽石公主號郵輪的確診者。病情改善已出院者共1萬5113人，包括在日本境內確診等1萬4459人及鑽石公主號郵輪的654人。（編輯：林憬屏）

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