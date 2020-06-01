韓國瑜陣營「五不做」：不對罷免結果公開談話　婉謝政壇好友來高雄

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免投票進入最後倒數階段，面對罷韓團體的積極造勢，韓陣營推出「五不做」策略應對，例如投票當天不會對結果發表任何公開談話，這段時間市長仍會專心做好市政，一切「平常心看待」。

▲罷韓支持者在岡山捷運站前高舉標語，表達訴求。（圖／記者吳奕靖攝）

罷韓團體5月30日直搗岡山，同月31日則是前進鳳山，進行最後宣傳，趁著投票前積極造勢，甚至舉辦「三山會師罷韓演習」，代表從哪裡跌倒就從哪裡站起來，民進黨立委和議員也一起站路口、掃市場幫忙宣傳。

不過，面對罷韓團體的強烈攻勢，韓國瑜選擇「平常心看待」，依舊主打市政優先、專心紓困，包含路平、清淤等等，對於罷免一事一概不回應，將決定權交給高雄市民。

▲韓國瑜近期專心市政、紓困。（圖／ETtoday資料照）

根據《聯合新聞網》報導，韓幕僚在距離投票日不到一週的期間推出「五不做」策略，包含不針對罷免案發表公開談話、不動員任何反罷免活動、不舉辦反制罷免的造勢、投票日當天也婉謝政壇好友來高雄、投票日當天不針對結果發表任何公開談話，韓市長在這段期間還是著重在市政上，這才是高雄市長應該做的事。

而國民黨方面也在5月31日公開一部宣傳「安心旅遊」的影片，找來15名縣市長拍攝，除了韓國瑜之外，還有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人，號召民眾出門觀光，推動防疫新生活。由於影片公開時間剛好在罷免投票倒數最後一週，外界猜測，這應該是藍營低調挺韓的策略之一。

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