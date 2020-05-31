罷韓蓋牌策略有內幕…苗博雅憂「3狀況發生」　恐成「滋養韓國瑜的養分」

▲韓國瑜總。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

6月6日罷韓投票倒數中，市長韓國瑜反制罷免行動祭出「蓋牌策略」，呼籲支持者不要投票只要監票。對此，社民黨議員苗博雅在臉書分析韓國瑜的策略，若不去投票的話，就有可能變成「滋養韓國瑜的養分」。

苗博雅31日在臉書表示，韓國瑜「6月6日韓粉不要投票」的策略，真正的效果，會延續到罷免投票後。第一，如果罷免過關，但同意票沒有超過89萬，韓國瑜陣營可以繼續操作「少數人罷免多數人選出的市長」，用悲情形象繼續到處騙。

第二，苗博雅指出，如果罷免因為沒跨過「四分之一門檻」而未通過，不管同意票多少，韓國瑜陣營都可以操作「超過七成五市民支持韓市長」。

第三，苗博雅強調，不管你同不同意，韓粉都可以說「沒去投=支持韓」，沒投同意票的，都可以被收割解釋成「支持韓國瑜」，成為韓國瑜繼續在政壇上發展的養分。

罷免高雄市長韓國瑜投票進入最後倒數！罷韓團體近期舉辦「最後一哩路」遊行，並到市場、廟宇、夜市等地發放黃絲帶，每場活動都湧入不少民眾共同響應。不過，對於罷韓黃金周逼近，高雄市長韓國瑜似乎是選擇「平常心看待」，近期積極市政、專心紓困。

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