準女醫玩「人體炸彈」　頭部朝下衝進蹦床球池...下一秒：我胸部以下沒知覺

▲準醫生琪琪玩蹦床，因頭部撞擊恐半身不髓。（圖／翻攝徐州都市晨報）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸江蘇省徐州市一名女研究生琪琪，25日晚間跟男友以及表哥到當地一間蹦床館遊玩，在體驗「人體炸彈」項目時，琪琪站在氣墊上，隨著另一頭的人彈跳落下，她便被彈到一旁的「海洋球池」。沒想到，琪琪頭部朝下摔落球池後，就無法自行爬出，之後診斷，她胸部以下無知覺，恐全身癱瘓。

《徐州都市晨報》報導，琪琪當天和男朋友小王、表哥小魯前往一家叫做「幻影星空」的蹦床館，體驗遊戲項目錢，現場工作人員並沒有安排觀訓練影片，也沒有人告知注意事項，甚至連安全提示都沒看到。

不過，他們也不疑有他，在大約18時40分時，他們決定挑戰「人體炸彈」的項目，一旁工作人員介紹，玩家得站在大型氣墊上，站在高處的人用力往下跳，將另一邊的人彈到空中，掉進一旁的「海洋球池」。

▲琪琪落地後便發現胸部以下沒知覺。（圖／翻攝徐州都市晨報）

一般情況下，球池應該有緩衝作用，不過琪琪當天落下時，是頭部朝下直接撞進「海洋球池」，當場動彈不得。他的表哥受訪時提到，琪琪當時就說她胸部以下沒有知覺，「現場工作人員並未做出任何急救措施，只是簡單詢問琪琪是否活動開了？還說大家都是這樣玩的，以前沒有出現過這種情況。」

報導指出，一直到隔天凌晨零時30分，琪琪才被送進醫院手術室，儘管手術很順利，她也轉到普通病房。不過，琪琪現在胸部以下仍然沒有知覺，而醫生的診斷結果是「完全性截癱」，可能終生癱瘓。

報導提到，就讀醫學院的琪琪，因成績優異被學校保送讀研究所，畢業兩年來一直在醫院實習，正準備找正式工作，由於她讀的正好是神經內科，因此對自己傷勢相當清楚。

至於相關責任歸屬，江蘇茂通律師事務所劉茂通主任指出，蹦床館作為經營場所，對消費者有安全保障義務，應該進行明確指導，並告知風險或作出安全提示 。消費者作為成年人，也應該能夠對其中風險作出判斷。因此在這起事故中，蹦床館應該承擔主要責任。雙方責任的具體劃分，根據各自提供的證據由法院判決。

▲事發後店家已緊急停業。（圖／翻攝徐州都市晨報）