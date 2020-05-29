下班脖子酸痛...OL「扭一扭」半夜雙腿竟不能動了！隔天胸腔以下「像木頭」

▲不少上班族都有肩頸酸痛的症狀。（示意圖，非本文當事人／翻攝PEXELS）

記者蔡儀潔／綜合報導

上班族工作面對電腦是常態，時不時會扭動幾下緩解僵硬，然而廣東深圳34歲的OL小真（化名）近日下班後，覺得頸椎酸痛於是扭了扭脖子，結果半夜雙腿竟然不能動了！早上7點她發現胸腔以下的身體就像木頭一樣，醫生看了檢查結果後驚呆了，稱必須盡快進行手術，不然可能出現永久高位截癱。

據《瀟湘晨報》報導，小真在龍崗區一家國營企業上班，日前下班後反覆扭脖子來緩解酸痛，到家後覺得疼痛感越來越強，淩晨3點她實在痛得受不了，搖醒丈夫阿勇（化名）一起到醫院做了按摩治療。臨走時醫生開了一些止痛藥，囑咐如果還覺得痛的話可以吃一顆。

淩晨4點半小真夫婦離開醫院，但才緩解沒多久脖子又痛了，而且疼痛升了好幾級，吃止痛藥也沒有用，更可怕的是，小真發現雙腿完全無法動彈。阿勇立刻撥打了120，救護車將小真送到了深圳市第三人民醫院。

▲檢查結果。（圖／瀟湘晨報）

急診科醫生迅速為小真做各項檢查，CT結果顯示，她頸5/6椎間盤輕度中央型突出，初步診斷可能是急性脊髓炎。早上7點，小真發現胸腔以下的身體就像木頭一樣，完全動不了。醫生為患者申請緊急核磁檢查，結果顯示，頸髓有一個巨大的腫物壓迫著。

經神經外科醫生判斷，小真的情況是頸椎管內急性出血導致的，而不正確的扭動脖子和推拿按摩很可能是主要原因，必須盡快手術解除脊髓壓迫，若堅持保守治療可能病情惡化，出現永久高位截癱。

▲小真的手腳都已經恢復知覺，能慢慢活動了。（圖／瀟湘晨報）

所幸手術後，小真的手腳都已經恢復知覺，能慢慢活動了，目前仍在院進行康復治療。醫師也建議，慢性勞損是造成頸椎不堪重負的首要原因，保護頸椎要找到守護它的正確方法，包括久坐時應保持頸椎中立，調整電腦顯示器的高度，目光平視，雙肩自然下垂，腰部有支撐。