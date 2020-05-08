爸媽是「阿公和阿嬤」　他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

記者蔡佩旻／雲林報導

家住雲林的謝俊瑋自小與外祖父母相依為命，因車禍受傷腦部重創，造成半身癱瘓與言語功能障礙，僅倚靠翻譯軟體的「語音功能」代言與外公外婆以及外籍看護對話；外祖父母婆靠種蒜頭以及低收入戶補助支應平時生活及復健開銷，今年因為疫情影響，蒜頭成堆賣不出去，謝俊瑋發臉書希望透過網路力量幫忙。

▲每年2月份蒜頭開始採收，今年遇上新冠肺炎疫情，蒜商減少收購，以致目前已經5月份了，吳清嘉還有上千斤的蒜頭未銷出。（圖／記者蔡佩旻攝）

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今年23歲的謝俊瑋尚在襁褓時由父母抱回娘家，交付給住在四湖鄉的外祖父母幫忙養育，爾後父母隨即人間蒸發至今，親生父母即從未再出現於謝俊瑋人生；由外祖父母一手帶大的謝俊瑋自小乖巧聽話，卻不幸於2012年14歲的暑假出了一場嚴重車禍，強烈的撞擊讓他住院治療近2年，最後仍因腦部受創，造成半身癱瘓以及言語功能障礙。

無法說話的謝俊瑋，用打字表達，「阿公阿嬤為了我種田，我想說PO文幫忙賣蒜頭，分擔阿公阿嬤的負擔，現在蒜頭都已經曬乾了，可以附網袋給大家買回去放通風處或吊起來，這樣蒜頭比較不容易壞掉，我們也有賣蒜米，也歡迎小吃攤訂購蒜米，有購買意願的人請與阿公吳清嘉聯絡，電話0912-689833」。

▲今年23歲的謝俊瑋由外公外婆一手帶大，自小乖巧聽話卻不幸於2012年出了一場嚴重車禍，治療後仍因腦部受創，造成半身癱瘓以及言語功能障礙。（圖／記者蔡佩旻攝）

謝俊瑋的外祖父吳清嘉今年66歲，在謝俊瑋車禍前是挖土機操作員，月薪近六萬塊，樂觀的吳清嘉阿公認真面對突來的巨變，為了照顧住院的謝俊瑋辭掉工作，奔波醫院照料，在出院後與謝俊瑋的外祖母吳美宙（67歲）靠著在租田地，自己種蒜頭以支付生活與外孫醫療復健開銷。

每年2月份蒜頭開始採收，今年遇上新冠肺炎疫情，蒜商減少收購，以致目前已經5月份了還有上千斤的蒜頭未銷出，謝俊瑋因言語障礙無法開口說話，但對祖父母的恩情看在眼裡放在心裡，以自己微薄的力量，用照片、文字在網路上號召，希望有善心人士前來認購，希望幫忙外祖父母將蒜頭賣出，能賣一斤是一斤。

▲母親節即將到來，謝俊瑋看著外祖母，用平板播放語音「祝阿公阿嬤母親節快樂」，吳美宙含著淚笑了。（圖／記者蔡佩旻攝）

外祖母吳美宙紅著眼匡心疼看著謝俊瑋，向記者表示，俊偉小時候很乖巧聽話，從沒讓他們擔心過，但世事難料，發生憾事誰都不願意，肇事者家境不優渥，僅能以強制險賠償百餘萬，亦在孩子住院、復健這幾年消耗殆盡，除了樂觀面對，也租田種蒜頭，自己自足。

母親節即將到來，謝俊瑋看著外祖母，用平板播放語音「祝阿公阿嬤母親節快樂」，吳美宙含著淚笑了；外祖父吳清嘉表示，帶俊偉前往醫院進行一週兩次的復健、針灸外，也四處求神拜佛，希望會有奇蹟出現，讓這孩子有再站起來的一天。

▲謝俊瑋因言語障礙無法開口說話，用照片、文字在網路上號召，希望有善心人士前來認購，以自己微薄的力量一起希望幫忙外公外婆將蒜頭賣出，能賣一斤是一斤。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲謝俊瑋因言語障礙無法開口說話，用照片、文字在網路上號召，希望有善心人士前來認購，以自己微薄的力量一起希望幫忙外公外婆將蒜頭賣出，能賣一斤是一斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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