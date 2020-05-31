「防疫功成」藥師專業獲肯定　吳振名連任台南市藥師公會理事長

▲台南市藥師公會理事長吳振名帶領公會團隊，在這次政府推動的實名制口罩防疫過程中表現傑出，蟬連理事長寶座，繼續未來3年的任期。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市藥師公會理事長吳振名帶領公會團隊，在這次政府推動的實名制口罩防疫過程中表現傑出，充分展現出藥師的專業與對民眾用藥安全的堅持，獲得台南市藥師公會會員代表一致肯定，31日在理事長改選中蟬連理事長寶座，繼續未來3年的任期。

請繼續往下閱讀...

▲台南市藥師公會理事長吳振名帶領公會團隊及全體會員，在這次政府推動的實名制口罩防疫「功成身退」。

這次新冠肺炎疫情強襲全球，染疫與死亡人數令人震驚，台灣在政府的超前部署下，以極短的時間就將疫情控制住，甚至提早解禁放寬各項措施來讓民眾得以回歸半正常的日子，在這近4個月配合政府防疫的日子，台南市藥師公會的新聞發聲量可謂全國各藥師公會之冠，不僅獲得台南市藥師會員的肯定，就連其他縣市的藥師也在相關新聞的FB中留言表示：「台南市的理事長這次很拼的在幫忙藥師呢」、「這次看起來台南市公會比較知道藥師需要的」、「很感動…」在在肯定台南市的表現。

▲台南市衛生局副局長黃文正，嘉勉台南市藥師公會防疫表現傑出。

吳振名理事長表示，防疫是全民的事，藥師有幸被政府指派到第一線來服務民眾，舉凡對實名制口罩防疫任務的執行，與對民眾健康和用藥安全有關的事，藥師都應該要把它做好，因此，藥師公會責無旁貸為藥師會員來發聲，將實名制口罩執行的真實狀況讓民眾了解，同時也藉此機會教育民眾正確的防疫觀念，也請民眾要共體時艱多多體恤所有為防疫工作打拼的第一線醫、藥、護、醫檢…等各類醫事人員的辛勞，大家一起配合中央流行疫情指揮中心的指示來把防疫工作做到最好、做到最圓滿，讓台灣早日結束疫情。

吳振名說，在善意提醒政府要注意全球恐會有發生藥品不足的風險與現行常見處方箋上套印藥 品不可替代的問題，也是希望政府能在口罩防疫之外，同時也要對民眾用藥安全進行超前部署，來避免國人陷於疫情所帶來的其他危險風暴，因為我們大家都是在同一條船上，都是同在福爾摩沙這片幸福、安全的島嶼上，我們都是一家人，藥師如果對這樣的問題視而不見、閉口不談的話，就太對不起「藥師」要照顧民眾健康的職責使命。對於防疫期間的另一項新聞發聲重點，吳振名也講出他的心內話。

對於疫情即將平息，吳振名也感謝政府與中央流行疫情指揮中心的領導有方，讓台灣安然度過新冠肺炎疫情，更感謝衛福部、食藥署、健保署各級長官勇於任事，讓台灣的各級醫療單位都能有藥品可用，民眾也都能領得到藥品，讓台灣免於缺藥的風暴，吳振名說很多的社區健保藥局藥師都向他表示，民眾在疫情期間能到健保藥局能領得到藥，眼神從最初的驚慌無助，到藥品正確無誤拿在手上，臉上露出的笑容和由眼神透露出的安全、安定感，是當健保藥局藥師以來最大的安慰，也是最讓藥師感動在心的！

一場百年來罕見的疫情，讓吳振名所帶領的台南市藥師公會理監事團隊表現獲得會員高度肯定，也因此連任成功繼續走向未來的3年，為民眾的用藥安全及營造藥師友善的執業環境繼續奉獻付出。

・絕世好康！980元買到保養品再賺回1000幣