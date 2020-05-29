藥局販售口罩仍持續　彰化基層藥師曝心聲：希望政府能多補貼

▲彰化藥局前排滿滿口罩人龍。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央宣布6月1日解禁，站在防疫前線的藥局仍無法鬆懈，依舊得天天販售口罩，彰化有多家藥局藥師認為，每天總是要等到晚上10點關門以後才能進行消毒包裝作業，不僅耗時也耗費人力，希望中央能多補貼，獎勵這群辛苦的幕後藥師及助理。

2月6日開始政府宣布口罩實名制，民眾可以持健保卡到健保特約藥局購買，彰化日信藥局前就出現大排長龍的狀況，至今仍是相同，藥師張維勳說，政府天天送1800片口罩，還要處理處方籤，只能採分流進行，但口罩的工作，必須要消毒才能包裝，只能利用晚上10點以後進行，包裝完後到凌晨才能歇息。

請繼續往下閱讀...

▲彰化藥局仍販售實名制口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

工作並不會因為6月1日解禁而停止，目前已經得知有上百家藥局因為不堪工作量及體力負荷退出販售口罩行列，藥師們的盡心盡力，希望政府能將補貼額增加，以鼓勵防疫藥師們的辛勞。

藥師群為新冠肺炎默默辛苦的一面，不只在口罩、還要幫忙民眾張羅額溫槍、酒精棉片等等，參與防疫隊為國家盡一份心力，但這群辛苦的藥師，如今想來，這一切都是值得又珍貴的回憶。

▲彰化藥師曝販售口罩心聲。（圖／記者唐詠絮攝）

►這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定 超殺價980元再賺回1000元東森幣