防疫新生活治安不打折　南警辦大型路臨檢

▲市警三分局結合市警局保安大隊及刑警大隊警力，針對安南區內治安要點，規劃執行大型路檢、臨檢勤務，持續宣導民眾配合防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內近期新冠肺炎疫情持續趨緩，中央逐步開放社交活動限制，並推行「防疫新生活運動」，市警三分局於29日晚上規劃執行大型路、臨檢勤務，除持續宣導相關娛樂場所業者及消費者配合政府防疫要求外，並嚴防可能衍生之酒後滋事、聚眾鬥毆等治安事件，以建構治安平穩的防疫新生活。

國內迄今已超過40餘天無新增本土新冠肺炎病例，中央疫情指揮中心已逐步放鬆民眾社交限制，但在疫情管制逐步解封之際，民眾於娛樂場所消費後衍生之酒後駕車、聚眾滋事等治安事件仍時有所聞。

三分局長許坤田強調「防疫新生活，治安不打折」，後防疫時期除持續針對有防疫顧慮之特定娛樂場所要求落實各項防疫措施外，更應將穩定社會治安列為重點要務，推動治安、防疫兼顧的新生活。

三分局列管安南區轄內KTV、小吃部及電子遊藝場等治安顧慮場所，在這波疫情中雖未在政府營業限令之列，但依其活動形態，從業人員與消費者同樣會有共處密閉空間、近距離接觸情形，且不易進行人流追蹤，易成為防疫缺口，三分局29日晚間，結合市警局保安大隊及刑警大隊警力，針對安南區內治安要點，規劃執行大型路檢、臨檢勤務，持續宣導民眾配合防疫措施，同時也藉由優勢警力、強力執法的方式，強調警方維護治安、打擊不法之決心。

黃偉哲市長表示，目前疫情雖然稍有趨緩之勢，但「防疫尚未成功，同胞仍需努力」，呼籲民眾配合中央疫情中心推動的「防疫新生活運動」，穩健、平順的堅持到最後，才能打贏這場防疫的戰爭。

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