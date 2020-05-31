響應世界戒菸日　嘉義縣全國首創推三福袋

▲ 嘉義縣衛生局響應世界戒菸日，3好福袋全國首創。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應531世界無菸日，嘉義縣衛生局舉辦 「滅菸魔法 福氣抵嘉」宣導活動，邀請職場代表、孕媽咪及正接受戒菸療程者、保健志工等響應活動。嘉義縣衛生局更全國首創推出3好福袋活動，主打透過「愛的力量」鼓勵周遭吸菸者提升戒菸動機並使用戒菸服務，分別為孕氣好、服務好、戒得好。來自六腳鄉的呂先生已有8年煙癮，此次在妻子懷了第三胎時，為了給孩子們更加健康安心的環境，下定決心為愛戒菸，成了活動中最佳代言人。

▲嘉義縣衛生局舉辦 「滅菸魔法 福氣抵嘉」宣導活動。（圖／嘉義縣政府提供）

第1「孕氣好」，針對設籍嘉義縣的孕媽咪，只要攜帶1名同住或周遭吸菸者共同接受菸害防制衛教及戒菸服務，孕媽咪即可獲得好孕福袋禮(內有紗布衣、紗布巾、面紙及濕紙巾等)，同行接受戒菸服務者除享有精美禮品外，另可獲得禮券，透過親友因愛護孕婦及胎兒健康，增強戒菸動機，發揮好孕福袋1+1加成效果。

▲嘉義縣衛生局代理局長趙紋華。（圖／嘉義縣政府提供）

第2為「服務好」，衛生局貼心考量辛苦的勞工朋友，常因工作不便前往合約機構接受戒菸服務，今年首推專業戒菸衛教團隊送到場服務，只要透過公司向衛生局或衛生所提出職場戒菸服務或戒菸班需求，團隊將前往職場提供服務。

最後第3好是「戒得好」，戒菸過程除身體上不適應外，不少戒菸者也在過程中感到心靈上無助，為提升戒菸者戒菸動機，嘉義縣首創將有保健志工陪伴戒菸者提供支持與關懷，度過辛苦的戒菸過程。

▲響應531世界無菸日 嘉義縣全國首創3好福袋。（圖／嘉義縣政府提供）

根據國健署資料顯示，嘉義縣高中職及成人吸菸率已經大幅地從2005至2007年23.5%、25.3%，2018年下降至11.5%、15.0%，平均降幅達10%以上，菸害防制需長期推動及全民配合，趙紋華喊出，衛生局將持續努力，共同營造拒菸反菸的氛圍，有效降低吸菸率，也期盼透過無菸日活動，讓民眾更重視菸害防制，照顧個人健康外，也共同享受無二手煙的優質環境。

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