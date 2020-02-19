壽星收福袋「一刮爽中機車」！送禮好友暖包辦領獎手續　結局卻渣爆：絕交吧

▲原PO生日收到福袋。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

壽星這個生日應該不太好過......。一名網友表示，上周生日時，朋友送給他一個福袋，他一刮開卡片發現竟中了一台機車，朋友還主動說要幫他處理領獎後續。沒想到，等到要交車那天，他才發現一切都已成泡影，原來朋友假借要幫忙的名義，實際上是把機車登記在自己的名下，令他超傻眼。

「不是這樣吧！大哥！」一名網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示上周恰逢自己的生日，好友就特地買了個福袋送他，裡面除了有3C產品的配件，還有一張刮刮卡。

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「不刮還好，一刮嚇死我！」幸運的原PO一刮開，發現自己竟中了一台機車；而朋友見狀後，則是好人做到底，表示願意幫忙處理後續的領獎、報稅事宜。然而，好友雖一手包辦，原PO卻沒有收到繳稅的通知，詢問後對方還拍胸脯保證「不用，我都處理好了。」

▲刮刮卡示意圖。（圖／記者李毓康攝）

怎料，劇情在交車當天大逆轉，原PO這才發現，原來從頭到尾中獎者的名字都是掛好友的名字，稅金和機車都是算在對方的名下，「我整個傻眼！禮物送出去，大禮自己留著。」

原PO補充，對方是從小一起長大的朋友，當初自己也是抱著輕鬆刮的心態，讓大家在旁邊看，誰知真的中了大獎。原PO基於信任，相信朋友「購買的人才能辦理領獎手續」一說，誰知道卻被擺了一道。

苦主表示，他越想越氣，事後還是有向朋友反應，但對方卻稱「是我花錢買的，福袋你拿，大獎還是靠我運氣得來的，可以免費借你騎乘沒關係。」一席話也讓原PO超無言，上網詢問網友們有什麼想法。

▲到手的騎車就這樣飛了。（圖／取自Pixabay）

網友們見狀後，紛紛勸原PO不要再和對方聯絡了，「一台機車看清一個人」、「祝他雷殘車報廢」、「這不用有交集了」、「他是人嗎...還有其他證人欸」、「這是侵占吧」、「你把他當好友，說不定他不這麼認為」、「送出的福氣，卻又騙取回來」、「認清一個渣，這樣想就會覺得很值」。

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