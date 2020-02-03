金鼠年做公益有好康！　桃園地方稅務局捐發票「換」福袋

▲桃園地方稅務局舉辦「鼠來寶好運來、捐發票換福袋」活動。（圖／稅務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市地方稅務局為鼓勵民眾捐發票做公益，於2020金鼠年元宵節前夕(2月7日)，在該局舉辦「鼠來寶好運來、捐發票換福袋」活動。兌換福袋內的禮品內容有i桃喜暖手枕、不鏽鋼經典瓶等好禮，市民朋友可持15至35張發票兌換，一次限換購一樣。另外，該局並備有4款錢幣設計的提袋做為福袋，限量500份，動作要快！

▲桃園地方稅務局舉辦「鼠來寶好運來、捐發票換福袋」活動。（圖／稅務局提供）



地方稅務局局長姚世昌表示，「鼠來寶好運來、捐發票換福袋」的提袋是以「招財進寶」的錢幣圖騰做設計，4款提袋可以拼成一個錢幣圖案，象徵著財富好運，人民納稅，國家建設為人民帶來財富。另外，4款提袋的顏色分別選用「生態綠」、「桃花紅」、「活力橙」、「雲雀紫」，搭配牛皮紙的材質，具時尚感又環保。

▲發票張數不同可換購好禮也不同。（圖／稅務局提供）

這次「鼠來寶好運來、捐發票換福袋」活動，禮品非常豐富，有該局吉祥物i桃喜暖手枕、不鏽鋼經典瓶、精美咖啡杯禮盒組等各式精美禮物，現場捐贈2020年1-2月未列買受人之統一發票，發票金額10元以上，15至35張的發票張兌換，每人每次限兌換1樣禮品，福袋限量500個。

▲4款錢幣設計的提袋做為福袋。（圖／稅務局提供）

民眾捐贈的發票，地方稅務局將全數捐給弱勢團體，歡迎大家一起做公益，關懷弱勢，也將「財富」帶回家！民眾如有任何疑問，請洽地方稅務局網站或來電03-3326181轉2344 鄭小姐。

兌換日期、時間、地點分別如下：2月7日(星期五)上午9時至11時在該局3樓大禮堂(桃園市桃園區成功路2段179號)。

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