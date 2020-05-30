202張發票沒中！卻爽拿「2000元獎金」　網曝光新招：很好中！

▲有網友對了200多張發票沒中，但是最後還是中獎2000元。（圖／記者趙蔡州攝）



記者林彥臣／綜合報導

每一期的發票對獎日是許多民眾所期待的小確幸。不過有一名網友在PTT八卦板上發文表示，對了202張發票沒中，卻靠著一個隱藏的新招，爽中2000元獎金，引發許多人共鳴表示，「真的很好中！」

原PO發文表示，電子發票老是有人有陰謀論，或是說難用不想學之類的，今天肥宅打開App一看，202張發票居然一張未中，結果等會專屬獎開獎，「怒中2000」。覺得很愉悅 如果刪減普通發票獎項，持續增開專屬獎，會不會對推動發票無紙化有幫助，有八卦嗎？

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網友推文中回應表示，「雲端發票很好中」、「還有這樣喔...紙本幾百張一張都沒中... ...」」、「好爽喔，沒中過，以為是騙人的」、「最好紙本中獎率改為極低，都改用專屬獎」、「就是鼓勵你用載具囉，至少要會用才有選擇」、「已羨慕，免對獎超爽」。

根據財政部賦稅署發布的新聞稿顯示，自109年1、2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，另增開六獎1組及雲端發票專屬100萬元獎15組、2000元獎15000組；除此之外，為繼續鼓勵民眾索取雲端發票，也特別將雲端發票專屬500元獎由108年9、12月期40萬組調增為50萬組。

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