退伍後為何會把「當兵衣服留著穿」？學長揭真相：這時候最好用

▲當兵是男生的回憶殺。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

當兵是許多台灣男生的共同回憶，有些人在入伍前還會先到軍用品店買齊內衣、個人用品等，甚至退伍後把當兵穿的衣服留著。近日一位退伍不久的網友，發現自己留下的軍服發出惡臭，便在PTT上提問「大家退伍還會把當兵穿的衣服留著嗎？」引起網友熱烈回應。

原PO在PTT上指，去年剛退伍，迷彩內衣和運動短褲沒有損壞，就帶回家洗完放在衣櫃裡，但最近拿出來穿，聞到一股惡臭味，發現空氣只要潮濕就會有這種味道，「原本以為只會在軍營裡聞到，結果帶回家自己洗還是會出現異味，還有人留著軍中的衣服當便服或睡衣穿的嗎？」

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▲原PO在PTT提問。（圖／翻攝自PTT）

不少退伍的前輩們覺得其實軍服很舒適，也不怕用髒，在進行爬山、跑步等運動時很耐用，「運動服浴巾質料不錯」、「有時候穿紅褲去跑步，還會被不認識的學長打招呼」、「迷彩褲登山的時候不錯穿阿」、「短褲留著睡覺穿啊」、「我覺得替代役的短褲很好穿，不過口袋太淺」、「運動外套、運動長短褲以及綠色內衣都還有在穿」。

也有網友覺得其實沒必要，「人生最黑暗的日子穿的衣服怎麼能留」、「軍用品店都買的到幹嘛穿臭的？」、「一開始會，幾年之後覺得佔位全丟回收」。

▲▼ 網友提出不同意見。（圖／翻攝自PTT）