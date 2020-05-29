離職也沒人知！他列「辦公室孤獨等級」...網卻歪樓：根本爽缺

▲現代上班族多半喜歡獨來獨往。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

現代社會許多人都習慣獨來獨往，用餐、上班、搭車常常可以看到獨自一人行動的畫面。近日就有網友在PTT上PO出「上班族孤獨指數」，總共列表十個等級。原PO表示，若每一級都達成，應該也待不下去了，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT「WomenTalk」版上分享「上班族孤獨等級表」，分別為在辦公室總覺得格格不入；團購、訂飲料沒被揪；中午一個人吃飯；下班一個人走；休假時沒人能代理工作；同事聊的哈哈大笑，你開口就安靜；出遊、聚會沒被找；待了一年了，在辦公室裡依然沒朋友；主管、同事總是叫不出你名字；除了人資，沒人知道你離職了。

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▲國際上班族孤獨等級表。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，「在苦悶的上班日，揪同事一起吃吃喝喝才會愉悅阿！」貼文一出也引來上班族們留言，「邊緣不好嗎，摸魚沒人發現」、「只要有錢拿，這些孤獨有什麼好難過的，拿錢不用交際假掰被逼」、「一個人才好，傻傻的」；有人則認為，有些項目很常見，「一個人吃飯一個人走，跟沒有好朋友明明很常見」、「又不是每個工作都有值得交友的同事」、「下班不就是一個人走嗎，難不成要一群？」

有些人則認為第九、十級「同事叫不出名字」、「離職沒人知道」很瞎，如果有，那一定是爽缺，「離職交接都要簽收，瞬間大家都知道你要離職」、「做的工作是多無關緊要，不可能沒人知道你要離職吧」、「名字多難記？」、「除非你工作特別不需要跟同事有來往，不然怎麼可能叫不出名字」。

此外也有人認為，這根本不符合邏輯，「這是社會新鮮人，或是根本沒出社會才訂出來的等級吧，誰上班是去交朋友的」、「上班不是去交朋友的，又不是在讀書，整天只會搞小團體」、「第1級到第4級是還在上學嗎？怎麼不還加1級一個人上廁所」。