東京鐵塔解封！一看「要爬600階上觀景台」腿軟：是健身吧　網經驗談超意外

▲東京鐵塔。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本重要地標「東京鐵塔」關閉近2個月，昨（28）日終於重新開放民眾進場啦！不過為了避免群聚，所以搭乘電梯有限制規定，平時得爬多達600階的戶外樓梯前往觀景台，讓網友光看就累了。

據日媒報導，受到新冠肺炎的影響，日本政府4月7日公布緊急事態宣言的隔天，東京鐵塔便暫時關閉，直到25日當局解除緊急狀態，才於28日重新開放進場。

儘管疫情趨緩，不過東京鐵塔仍維持防疫措施，包括對進場民眾量測體溫、工作人員配戴口罩，同時直通觀景台的電梯僅限周六日和節日開放，而平時一般民眾只能爬600階的戶外樓梯，朝聖高度約150公尺的觀景台；至於身體不便或高齡長者，則可提出申請，不過加上電梯小姐，一次最多5人。

消息一出，被網友轉發至PTT，表示去東京鐵塔已經不是看風景了，根本是健身，也不忘笑虧「日本這次因應疫情提出不少有趣的政策，還比如去遊樂園玩雲霄飛車時不要尖叫等等。」

▲官網指出，約15分鐘可爬完。（圖／翻攝自東京鐵塔官網）

對此，鄉民也熱烈留言，「神奇的想法哈哈哈哈」、「爬600階禁止喘氣嗎XDDD」、「光速蒙面俠的入社測驗嗎」、「爬上去好像有認證紀念品XD」、「爬到頂樓大家都把口罩拿下來大口喘氣」、「該偷笑了...要是他寫的是晴空塔」、「柯南劇場版有場景就在樓梯這邊吧」、「可是...外國旅客又還無法入境日本」。

另外，po文也釣出有經驗的朋友，直呼「爬過，不難，累了隨時可以停下來欣賞梯外風景。認定證在入口處發，還沒開始爬就拿到證書了」、「其實不會很累，加上是室外樓梯，這個時節很舒服」、「不難也不長喔」。而官網也指出，聽到「600階」可能會嚇一跳，不過一般民眾就連幼兒園小朋友，大概只需15分鐘左右即可爬完。

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