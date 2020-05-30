同事生小孩！「預計花300萬」養到18歲　他驚問夠嗎… 網中肯曝：養活不難

▲原PO同事生小孩，打算花300萬養孩子到18歲。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多夫妻要生小孩前，都會再三評估家裡經濟狀況是否允許，但每個人的標準都有所不同。有網友在PTT的Gossiping板上表示，最近同事喜獲麟兒，預計花300萬養孩子到18歲，之後就看小孩自己的造化，但原PO覺得300萬可能不夠，忍不住問卦「養一個小孩到18歲 300萬夠嗎？」

這位網友文中表示，同事預計花300萬養孩子養到18歲，之後就看小孩自己，「我是覺得300萬可能不夠，但他覺得應該ok，請問養一個小孩到18歲，300萬夠嗎？」貼文一出，馬上就有人附議原PO，「絕對不夠」、「你同事很幽默哦」、「完全不夠吧？我看我朋友為了孩子犧牲很多 XDDDDD。」

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就有網友分析，「北部私校就差不多4年100多萬了，不可能」、「不夠，要算通膨」、「看健康狀況，腸胃不好，奶粉尿布錢就比別人貴了」、「除了食衣住行，補習、才藝、安親班、娛樂都要花」、「給你300萬，18年不工作都不夠了」、「15年前跟我講養到20歲以後就靠他自己，現在還不是繼續養」、「現在小孩剛滿3歲，已經花100了，給你參考。」

不過也有人表示，養是一定養得起，「不上補習班的話，夠」、「每人養法不同，答案不同」、「養活不難沒錯，養好就很難」、「沒娛樂、沒補習、沒學才藝，只有基本生活開銷一定可以」、「沒補習，上大學讓他自己背學貸應該可以，房子那些不計的話」、「看怎麼花，應該夠用，但以現在+未來預計物價，感覺有點少」、「養成材跟放養成本差很多啊！看你選擇。」