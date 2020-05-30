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「您吃肉我吸油煙」新竹知名燒烤店被判搬離社區　業者不服：要上訴

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▲「您吃肉我吸油煙」新竹知名燒烤店被判搬離社區　業者不服：要上訴。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹知名燒烤店遭住戶向法院訴請搬離獲准。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區一間燒烤店被社區將近7成的住戶反映油煙味太重，訴請新竹地院請求業者搬離，遭法官判准。不過，這間在新竹地區小有名氣的燒烤店業者卻覺得很冤枉，他說從開業以來不斷遭到抗議，為此也陸續砸了7、80萬做硬體設備改善，對於這樣的結果表示不服，並表示將提出上訴。

位於竹北仁愛社區一樓的這間燒烤店從2018年開幕後屢遭住戶抗議，社區中45戶住戶中竟有34戶同意要求燒烤店遷離，由於一直以來雙方都為油煙一事鬧得不愉快，該社區的管委會甚至還以署名的方式掛上「您吃肉我吸油煙」的抗議布條在燒烤店大門上方，引起不少經過的人注意。

▲「您吃肉我吸油煙」新竹知名燒烤店被判搬離社區　業者不服：要上訴。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲管委會在店家大門的上方掛上抗議布條，引起經過的路人側目。

管委會指控，BBQ店從2018年10月17日開幕營業，管委會請求油煙務必處理完善，業者雖口頭允諾，但近1年多來仍持續排放油煙及異味；於是管委會於2019年8月25日依區分所有權人會議決議提起訴訟，經34票同意，達到出席人數4分之3門檻，依此提告。

法官調查，管委會多次寄存證信函，要求業者改善排放油煙污染，並請復原，經新竹縣環保局勘查也認為有油煙異味，曾2度裁罰各10萬元及限期改善，雖業者辯稱已努力防免油煙，但法官認為此說法不足憑信，且因區分所有權人會議通過決議，判業者應遷離。

對此業者表示，從開業以來不斷被住戶檢舉，1年間高達47次，其中因2次機具故障而被裁罰各10萬元，後經訴願環保署撤銷裁罰，目前僅有裁罰1次紀錄，為了讓排放氣體達標，店家已花了7、80萬購買設備過濾空氣及油煙，希望能達到住戶所求，沒想到還是被判要搬，對於這樣的結果，也表示不服，並表示要提上訴。

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