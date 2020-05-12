三重男叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘餓到懷疑人生　下樓驚見牛排被他吃了

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子用網路點餐外送叫了一份牛排，等了40分鐘，男子外出查看，竟在旁邊公園看到外送員正在吃他的牛排，氣得大罵髒話，警方趕抵現場時，外送員拿出手機顯示打了4通電話給男子未接，最後才會吃掉餐點，雙方當場和解，外送員將210元費用退給男子，才平息他的怒氣。

▲穿著西裝的陳姓熊貓外送員拿出手機，顯示有打4通電話，張男湊過去看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼陳姓熊貓外送員手拿著吃完的便當盒，張男錄下過程貼到網路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

11日晚間10時許，新北市三重區22歲張姓男子透過「Foodpanda（熊貓外送）」網路app，外送一份210元的牛排套餐，沒多久顯示外送員3分鐘會送達，定位系統也顯示就在住家旁，但張男卻苦等了40分鐘，肚子餓到懷疑人生，決定下樓查看。

張男下樓看著定位到附近尋找外送員，竟在旁邊的龍濱公園，看到身穿西裝的24歲陳姓外送員正在大啖一塊牛排，張男氣炸對他大罵髒話，外送員還鎮定地說「先生，你哪位，是不是認錯人？」，張男看著外送定位，直覺他就是熊貓外送員，堅持不讓他離開。

警方獲報後到場，陳姓外送員解釋送餐到達目的地時，有撥打4通電話給張男，但卻都沒有人接，邊說邊出示手機通話紀錄，張男撇頭看到手機紀錄，得知是電信系統問題才會造成誤會，雙方當場和解，陳男也掏出錢包，將210元餐費還給張男，結束這場紛爭。

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▼陳姓熊貓外送員掏出210元餐費歸還張男 。（圖／記者陳以昇翻攝）