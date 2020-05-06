吃牛排發牢騷！人妻嬌喊「玫瑰鹽沒花香」　她傻爆眼...網笑：無知的可怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前在餐廳用餐時，聽到隔壁桌的女生，向另一半瘋狂發牢騷，直呼「這不是玫瑰鹽！」眼看對方喋喋不休，話語中又充滿錯誤的觀念，她不禁傻眼。

女網友日前在爆怨公社發文提到，「今天中午吃牛排的時候，隔壁桌坐著一對夫妻，約15分鐘後，他們的牛排上桌了，不一會兒...女人對著她的男人說，老公我跟你說...這不是玫瑰鹽。」

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聞言，男方半信半疑，便反問她是從何判斷。而女生立刻回說，「這沒有玫瑰花香啊，當然不是玫瑰鹽。」接著不停發牢騷，對此事抱怨。

▲網友們也一片傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

坐在一旁的她耐心漸失，忍不住在心裡吐槽「吵死了...聽得頭有點暈，還好我吃完了，走人！」對此，網友們紛紛回應，「我還是第一次聽到玫瑰鹽有玫瑰香，長愚蠢了」、「太陽餅沒有太陽」、「也太無知了吧」、「老婆餅也沒有老婆」、「說不定就是在講幹話而已啊」。

事實上，玫瑰鹽是岩鹽的一種，多半來自巴基斯坦的喜馬拉雅山山脈，因顏色多為粉紅、紅潤之色，故稱為玫瑰鹽。值得一提的是，玫瑰鹽是一種未經精鍊的粗鹽，雖然有些獨特風味，且與精鹽相比，確實含有較多的鐵、鈣等元素，但並不代表更有營養，而人體的吸收率也無法保證。