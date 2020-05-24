看油花分布不準！牛排系達人「一招分辨組合肉」：這塊原肉無誤

▲形狀看起來很像組合肉。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

學生族逛夜市都喜歡吃俗又大碗的鐵板牛排，不過，不少一客150元的牛排用的其實是「組合肉」。一位販賣肉品的網友表示，他對自家賣的牛排很有信心，日前卻被客人質疑使用組合肉，讓他氣得直呼，「不懂不要裝懂，很好笑！」並貼出熟肉的橫切面來證明。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出照片，牛排形狀呈現平整的橢圓形，油花分布不均看起來不太自然，因此被客人懷疑是組合肉，但他澄清自己這塊絕對是百分百原肉，「如果是組合肉，誰這麼白痴還組這麼醜？」

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▲分辨組合肉要看紋理。



貼文一出就吸引許多行家討論，有些人會用油花來判斷是否為組合肉，其實最準確的分辨法是看「肉的紋理」，現在組合肉技術越來越進化，連油花也可以人工灌入，成品幾乎和原肉一模一樣，連內行人都難以辨別，但肉的紋理無法仿造，組合肉的紋路會交錯不一，原肉的紋路則一致朝同個方向。後來原PO也貼出熟肉的斷面圖，可見紋理相當整齊一致，證實這是原塊肉。

▲現在組合肉都跟原肉很像，肉眼難辨別。



網友回應，「這塊原肉無誤，樓上樓主有發熟肉圖，肉絲是順向的，組合肉不可能是順向肉絲」、「一般民眾看不太出來耶」、「組合肉也是有分等級的...現在的技術已經可以將殘肉片、肉塊加上油脂，再用食用膠黏成這個形狀。」

還有專業網友精準指出，這塊牛排應該是紐西蘭沙朗，「這塊是紐西蘭沙朗、母牛（油脂黃色），旁邊那塊耳朵是蓋肉，很好吃....這種肉一個月我用掉200多公斤」、「這應該是紐西蘭沙朗吧⋯整型肉，用模具或是封膜整型成比較好分切的規格，雖然整型肉也歸類在加工肉品，但是這個是原肉！這種牛排料理方式要很恰當就是了。」