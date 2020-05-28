因為6顆壯陽藥...他被要求「露小頭+看菊花」　 友發討拍文遭警駁斥：搜身全依SOP

▲不明藥物驗出毒品成分，友人在網PO文控訴警搜身時要求翻包皮、看菊花。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德、陳雕文／新北報導

員警搜身需要翻包皮？新北市一名蔡姓男子與友人22日晚間到三重用餐，卻被4名保大員警攔下臨檢，在蔡男同意下，在車內中央扶手搜出不明藥物，雖蔡男辯稱是美國買的「壯陽藥」，但員警以毒品試紙卻驗出陽性反應，蔡男被帶回派出所搜身、抽血；但事後友人在網路爆料，指稱出蔡男被員警要求看肛門，甚至「把包皮翻起來」露出龜頭，讓他質疑程序是否合理，對此保大警方則回應搜身皆依標準程序，全程無侵害嫌犯權利。

友人在網路上爆料表示，當晚9時許他們到三重龍門路找吃的，突然一台警車停下來，警察要求他們出示證件、下車、打開菸盒以及搜索車內，儘管當下覺得不對勁，基於對警察的信任與尊重，他們都沒有拒絕，文內強調「我也相信大多數人也都會配合著，畢竟都相信著不做虧心事，半夜不怕鬼敲門」。

但隨後警方在車內中央扶手找到6顆可疑藥物，蔡男則辯稱是從美國保健食品網買的「壯陽藥」，價值3100元，且完全沒有開封。友人一度想捧腹大笑，殊不知員警拿出一堆試劑，讓他覺得不太對勁，最後以二甲基卡西酮試劑檢驗時藥物呈陽性反應（紅色），警方研判不明藥物為三級毒品卡西酮藥丸6顆，依照程序將蔡男帶至鄰近的大同派出所偵辦，友人在警方勸阻「會花不少時間」下，仍堅持陪同前往，接下來發生的事卻讓他難以置信。

友人文章中寫下，在搜身時員警要求蔡男把衣服、褲子、內褲都脫掉，接下來說出「先生把包皮翻起來」、「先生轉過去把肛門對著我們蹲下來」等語，出於對警察的信任，蔡男全程乖乖配合。友人認為，普通人當下都會認為是「標準流程」，不配合可能會被扣上妨害公務，當下根本不會思考到正當性或是否有拒絕的權利，並聲稱搜身過程中有「看著我朋友做出這些動作」。

▼警方查扣的6顆不明藥物。（圖／記者陳豐德翻攝）



最後經歷抽血、驗尿及筆錄後，蔡男被轉至偵查隊偵辦，耗時近4個小時，2人才從分局偵查隊中走出。友人認為在無罪推定原則下，整個程序不該如此讓人不舒服，質疑「為什麼要做到這個地步？」、「你有尊重我們這些人嗎？這輩子最大的犯罪就是闖了紅燈，不依規定二段式左轉的人」，感覺就像大砲打小鳥。

但對此保大警方也做出回應，當時巡邏員警在路旁發現蔡男駕駛的小客車形跡可疑，隨即下車盤查，經蔡男同意下檢視車內狀況，並在車內中央扶手查獲不明藥物，經毒品試劑檢驗為陽性反應，而查獲三級毒品卡西酮藥丸6顆(毛重4.98公克)，現場告知相關權利後，依照現行犯將他帶返隊內偵辦。

據查證，2名員警與蔡男是在一個密閉辦公室內進行搜身，以察看有無藏匿其他不法物品，且辦公室內裝有監視器，友人並沒有在現場；而蔡男在脫下內褲後，員警不到10秒就迅速「前後」查驗完畢，並實施採尿、抽血送驗，藥物是否為毒品仍須進一步送驗，全案訊後依《毒品危害防制條例》送辦；保大警方強調搜身過程皆依照SOP，員警無不當搜索或侵害嫌犯權利情事。

對此網友則表示，「包皮會藏污納垢才要翻開」、「脫褲子檢查攻擊性武器，果然是內行的」、「原來壯陽藥這麼貴六顆3100」、「就驗出有毒品反應還裝什麼傻」、「這就自願搜索阿」、「1個月後等你朋友尿檢報告出爐，你記得要po後續呀」、「包皮藏的了什麼，我很好奇」、「很多沒見識的大眾一直相信『沒做虧心事幹嘛怕給警察搜』」。

▼壯陽藥包裝內的不明藥物驗出毒品反應。（圖／翻攝自爆料公社）



▼藥物經毒品試劑檢驗呈陽性反應。（圖／記者陳豐德翻攝）



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