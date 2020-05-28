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工程師買防潮箱「囤整櫃毒品」　專挑捷運站交易！3年撈5百萬

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記者邱中岳／台北報導

1名大學畢業的工程師，因想快速賺錢，竟然鋌而走險轉行賣毒品，且專挑各大捷運站出口，趁人潮眾多時當掩護交易，3年多來不法獲利初估5百萬元，警方也在男子租屋處查扣安非他命、大麻等各式毒品。

警方調查，41歲的王姓男子，大學畢業後擔任工程師，為了想快速賺錢，於是開始透過管道買進安非他命、大麻、K他命以及新型混合性藥丸，且數量龐大，光安非他命就重達1.2公斤，訊後依照毒品罪嫌移送法辦。

▲▼工程師不吸毒只想賺錢，囤積各式毒品販售，3年獲利5百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲工程師不吸毒只想賺錢，囤積各式毒品販售，3年獲利5百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，王男宛如電影《門徒》男主角，本身沒有吸食毒品，且也沒有毒品前科，為了快速賺錢，開始進口毒品販賣，且最近因新冠肺炎（COVID-19）疫情關係，毒品價格垂直飆漲，讓王男這幾個月就大賺百萬。

警方指出，王男還在家中弄防潮箱，將整批毒品藏放在內「保鮮」，且專挑人潮擁擠的捷運站當掩護，在出口處與毒蟲交易，安非他命每公克就要1千8百元，大麻則是依照市場進價，加1千元售出，另外還有販賣K他命、混合性藥丸等證物。

▲▼工程師不吸毒只想賺錢，囤積各式毒品販售，3年獲利5百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在王男家中查扣整個櫃子的安毒1.2公斤，大麻95公克以及K他命和混合性藥丸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，在4月份逮補曾向王男購買毒品的毒蟲，才讓警方注意到這號人物，最後順利在王男位於土城的家中將人逮捕。

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