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「毒駕測試沒左右搖晃」掰可以開車　駕駛12萬飛了還要付裁判費

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▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲莊男自認沒有毒駕，但還是被法官打臉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

莊姓男子去年7月4日凌晨0時許開車外出，因為形跡可疑被警員攔下，不僅在車上查獲K他命毒品，尿液送驗也呈現陽性反應，最後被依法開罰12萬元罰鍰。雖然他自稱開車當下並未吸毒，接受身體平衡測驗也合格，因此提出訴訟；但屏東地院法官不採信，日前裁定駁回，全案仍可上訴。

判決書中提到，莊男去年因為毒駕被警員攔查，今年1月22日收到裁決書，不僅要繳交12萬元的罰鍰，還要吊扣駕照2年，並參加道安講習，讓他覺得很不滿，因此決定提告替自己討回公道。

▲▼遠離毒品誘惑，活出精彩自我！（示意圖／Pixabay）

▲莊男坦承吸毒，不過是在開車被攔查的前一週。

莊男主張，案發當時他並未吸食毒品，且在毒駕測試時結果皆合格，沒有左右搖晃、腳步不穩、腳步離開測試直線等情況發生，身體平衡測驗也合格，警方在車上找到的是一週前用來吸食毒品的盒子，「我有向警方表示，我是在一週前吸食的，但他們還是開單裁處，明顯有所違誤，應該撤銷。」

不過，屏東地院法官認為，警員攔查之後在車上搜出K他命毒品，經過送驗確認莊男的尿液呈現毒品陽性反應，雖然刑事部分獲不起訴，但不影響他違反行政法義務的事實，警員依法舉發並無不妥，最後裁定駁回，同時他還得負擔300元的裁判費用，全案仍可上訴。

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