網傳「台黑警抬走香港難民」照片　刑事局：舊照...制服都已經汰換了

▲網路瘋傳「台黑警抬走香港難民」照片，警方出面澄清是舊照：制服都汰換了（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

近日網路流傳一張捷運警方壓制民眾的照片，還說是「台灣黑警抬走台北車站香港難民，警方獲報後展開調查，發現竟是2018年9月，捷運警察隊在演練時由媒體拍下的照片。

刑事局在29日接獲檢舉，有民眾利用臉書帳號在各大社團發表文章，主題寫「台灣黑警抬走台北車站香港難民」等照片說明，還貼上一張警方壓制民眾的畫面，警方追查多個帳號均為虛擬帳號，且照片也是舊資料照片。

據了解，網路上張貼警方在台北火車站壓制民眾的照片，遭影射成台灣黑警抬走香港難民，警方也出面澄清，該這片為2018年9月，捷運警察隊在進行演練時，由媒體所拍攝的照片，認為有人刻意移花接木。

警方指出，該照片為2年前的舊照片，當時警察制服已經淘汰，現在的警察制服已於2019年4月份全面汰換，故可證明照片並非最近所發生之事件，也追查，該帳號用字遣詞應為大陸廣東籍或香港人士，企圖制負面觀感。

警方指出，從臉書帳號資料、其所使用廣東話用語，研判帳號擁有者應係中國大陸臉書社團網軍，專門架接台灣媒體發布之圖片，並搭配撰寫不實文字內容，呼籲民眾，不要任意散布假消息以免觸法。

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