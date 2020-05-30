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疫情趨穩防疫不懈怠　永康警稽查KTV落實實名制

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▲永康分局出動40名警力臨檢8間業者，業者均有落實實名制，並準備額溫槍及酒精噴液等防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局出動40名警力臨檢8間業者，業者均有落實實名制，並準備額溫槍及酒精噴液等防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，相關防疫措施也將逐步解禁，酒店、舞廳與相關娛樂場所只要落實實名制與防疫規範，並重視相關公共安全，即可在有條件情形下向市府申請復業，永康分局為保障市民健康安全，期前規劃轄區KTV式娛樂場所臨檢。

▲永康分局出動40名警力臨檢8間業者，業者均有落實實名制，並準備額溫槍及酒精噴液等防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲永康分局出動40名警力臨檢8間業者，業者均有落實實名制，並準備額溫槍及酒精噴液等防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

27日與經發、都發、衛生、消防等單位聯合稽查業者是否確實執行實名制及相關防疫規定，29日深夜11時30分，永康分局出動40名警力臨檢8間業者，業者均有落實實名制，並準備額溫槍及酒精噴液，帶班的復興派出所所長張萬吉也當場提醒店家及顧客，要保持社交安全距離，顧客都願意配合。

▲永康分局出動40名警力臨檢8間業者，業者均有落實實名制，並準備額溫槍及酒精噴液等防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲永康分局出動40名警力臨檢8間業者，業者均有落實實名制，並準備額溫槍及酒精噴液等防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，台灣防疫成果有目共睹，國內疫情獲得有效控制，本土確診病例更已維持超過1個月零確診，但台南市政府強調即使有條件開放業者復業，防疫仍不可鬆懈，因此永康分局平日不定期規劃擴大臨檢，針對轄內有女陪侍之場所加強稽查，抽查業者是否落實實名登記制、量測體溫，並於場所內提供洗手設備或乾洗手消毒液，同時提醒場所內所有人員均應戴口罩或保持社交距離。

▲永康分局出動40名警力臨檢8間業者，業者均有落實實名制，並準備額溫槍及酒精噴液等防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲永康分局出動40名警力臨檢8間業者，業者均有落實實名制，並準備額溫槍及酒精噴液等防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

考量國內疫情風險趨緩，為了讓民眾順利恢復正常生活，多項紓困與振興方案已陸續上路，感謝所有防疫人員完善防疫體制，才能讓台灣在相對安全的情形下迎來防疫規範鬆綁，永康分局長呂世明呼籲請市民朋友務必重視個人衛生、落實防疫新生活，警方會持續強化稽查，協助市府約制業者善盡防疫管理責任，防堵疫情破口隱憂。

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