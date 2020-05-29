肥料短缺農民跳腳　雲縣府疾呼農委會傾聽基層聲音

▲新冠肺炎疫情影響，部分農民預期心理搶購肥料囤積，致有農民買不到肥料。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情影響，部分農民預期心理搶購肥料囤積，致有農民買不到肥料，農委會雖推肥料預購制度及實名登記制度，惟農委會未考量土地地力不同，統一建議農民依合理化施肥方式使用，導致施肥量不足影響作物生長及產量而影響農民收益及生計。

雲林縣長張麗善29日召開記者會向中央喊話，期望農委會傾聽農民聲音，盡速督促台肥公司生產農民所需足量肥料。張麗善表示，縣府分別於2月份及3月份連繫縣農會及台肥公司反映農民缺肥問題，並於5月份函請農委會應讓農民可隨時購買肥料另也建請該會研議對於因為缺肥原因而導致減產之田區給予適當之補貼，以維農民生計及建議增加國產有機質肥料推廣之補助。

因農民反映肥料實名制上路後，程序很複雜，造成很多農民來來回回跑很多趟，所以希望中央政府簡化申購程序，再則，所有肥料的申請能夠因地制宜，因為鄉親大家的需求，別差太多，現今農委會實名制登記的這些肥料，跟實際農民需要差距大概差距一倍以上。

農委會則回函中，僅是再次做政策宣導並沒有保證可讓農民足額購買所需肥料。張麗善再次建議行政院農業委員會對於因為缺肥原因而導致減產之田區給予適當之補貼，並提供足量之肥料供農民施肥，以維護農民生計。

張麗善呼籲行政院農業委員會，身為台肥公司的大股東也是肥料的最高主管機關，聽聽基層農民肥料不足的聲音，應嚴加督促台肥公司生產農民所需之足量肥料，縣府為協助農民，也提供2種替代肥分方案提供廚餘製成的有機材料免費領取及推廣畜牧糞尿沼液沼渣施灌農田，提供不足之肥份。

▲雲林縣長張麗善29日召開記者會向中央喊話，期望農委會傾聽農民聲音，盡速督促台肥公司生產農民所需足量肥料。（圖／記者蔡佩旻攝）

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