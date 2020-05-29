抓猴實境現場曝！通姦無罪後徵信社照樣衝　請警到場改口：家庭糾紛

記者陳豐德／新北報導

通姦罪29日釋憲後走入歷史，讓以「抓猴」為主要生意的的徵信社如臨大敵，「大老婆們」不免擔心「以後老公偷吃還能找警察來破門嗎？」對此，立達徵信執行長謝智博表示，未來只能以報案「家庭糾紛」方式讓員警到場，功能只剩見證；但徵信社仍可自行蒐證，雇主提告侵害配偶權時，民事上對證據力要求沒那麼嚴謹，因此還是能行得通。

▲通姦除罪化後，未來徵信社想要抓姦通知警方到場時，要改口：家庭糾紛。（組合圖／立達徵信社提供）



有13年執業經驗的立達徵信執行長謝志博分析，此波通姦除罪化會對徵信業大洗牌，一些還停留在粗糙徵信方法、法規觀念停留在過往的同業，在此波浪潮下肯定會被汰除。過往部分業者都會去騙客戶「可以讓小三、小王坐牢」，殊不知判刑率低的可憐，謝智博認為此波除罪化後對意上肯定會有影響，但並不大，他直說「通姦罪只是替客戶爭取權益的其中一個手法」。

過往如果徵信業想要破門抓姦，通常會先鎖定配偶跟外遇對象的固定約戰點，潛入屋內安裝好針孔攝影機，並打好一支能夠開啟大門的鑰匙，等待時機成熟時兵分兩路。一路專責「破門」，撞開大門後就落跑，讓警方抓都抓不到；另一路則是配偶打電話報警，算準時間差抓姦，並依照通姦罪要求鑑識小組到場採集生物跡證，涉嫌人到派出所製作筆錄等。

「好的徵信業者就要替雇主規避風險！」謝智博說通姦除罪化後，破門的合法手段基本上行不通，但與時俱進的徵信社仍可透過其他方法來蒐證，而這些內容將成重要籌碼，未來拿來跟出軌對象談判監護權或賠償，徵信業仍會使命必達。不過往後抓猴時，只能依照「家庭糾紛」請警察到場，功用剩下見證沒有違法事項，及出軌對象沒有受到脅迫、恐嚇等，今昔相比會大不同。

在台灣，徵信社幾乎與「抓猴」劃上等號，他們在法律界線之間游走，潛入私人住家宛如家常便飯，但高風險也伴隨著高報酬，也有許多不入流的偵探，靠抓姦混口飯吃；謝智博預估此波通姦除罪化，將會對整個行業大洗牌並汰弱留強，期盼未來台灣也能夠設立「私家偵探專法」，與他國看齊。

▼立達徵信社執行長謝智博有12年的執業經驗。（圖／立達徵信社提供）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判 殺手突竄出狂砍報復

►影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命 網怒：自己製造的死角

►BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍 車主怒：開車30年沒聽過這條罰規