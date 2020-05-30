「抓姦」有多難請看！肉體不歸法官管　女律師神解安撫正宮：骯髒錢不能留

▲律師李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）



網搜小組／董美琪報導

司法院大法官在29日宣告刑法239條「通姦罪」違憲，即起立即失效。不過雖然台灣是目前亞洲非回教的國家中，最後一個除罪化的，仍引起民眾關注，擔心「受傷的那方」會不會沒有辦法獲得正義。對此「女人大律師李怡貞」也在臉書回應，「如果未來民事賠償的基準確實都可以拉高的話，對正宮的保障其實沒差，畢竟刑事就算成罪也不用關，狗男女們捐給國庫後也沒有案底吶！」，直言其實對正宮的保障並沒有減少，也希望未來實務上法官能把賠償金額拉高。

「大老婆不要心碎！大法官解釋害我訊息要炸裂了！」李怡貞收到許多詢問，趕緊上臉書PO文說明，「其實我認為通姦除罪化，或許會影響未來在民事侵害配偶權，更容易成立或甚至賠償金額提高，10-40萬真的太少。對正宮的保障並沒有減少。只是外遇者以及小三/老王，不用再向國庫捐錢了。」

請繼續往下閱讀...

她認為，「以往通姦罪通常採嚴格證明法則，本來蒐證就不易，而且配偶如果為了要抓姦在床，抓到性器交合的證據，要將外遇的配偶和第三者落實通姦的罪名有多不容易「要請徵信社、裝追蹤器、偷查他的手機和電腦、要再三確認偷情地點、拜託管區警察（通常不甘願）或鄰里長（看熱鬧居多）到場、請鎖匠（開門者）和徵信社人士（全程錄影、蒐集證據）、抓準時機眾人一同破門而入、捉姦在床、人贓俱獲。」

李怡貞接著說，其他還包括保全所有相關證據（床單、衛生紙等證物）、請律師、遇到不堅持『沒有性器接合就不算通姦』的法官，最後罪證確鑿漫漫長路後，才有機會將對方以通姦罪定讞，「結果大多是緩刑，時間過了就沒事，或是可易科罰金（繳錢後沒事）的徒刑。但反過頭來，正宮反而可能涉犯妨害秘密、侵入住居、毀損、妨害電腦使用、恐嚇、竊盜罪⋯⋯等等，以及歷次查證或開庭所經歷的錐心刺骨之痛。」

李怡貞強調，「如果站在這種角度，我是贊成通姦除罪化」，因為抓姦的過程就是對正宮的二次傷害，大多除非是當事人堅持，否則在執業經驗中，大多勸當事人提告民事侵害配偶權即可，「畢竟通姦罪要成罪，真的難。」

「但是台灣現行民事賠償實務，判賠金額真的太少，少到連徵信社費用都倒賠，有時候當事人去開庭，明明罪證確鑿，卻遭對造主張違法取證，如果又聽到法官的質疑，更自覺受到二次侮辱。」她表示，甚至有的當事人明知道告不成也都還是堅持告，民刑訴訟雙管齊下，也只能尊重。

李怡貞指出，國外通姦大多早已除罪化，但是他們的法制在對另一半有相當的保障，比方說：離婚中高額損害賠償、可強制執行的贍養費、鉅額懲罰性損害賠償金、或甚至子女監護權的影響、外遇者扶養費用的給付...等等，都是值得台灣參考，否則通姦除罪化以後，真的會讓正宮們覺得毫無保障，理賠無感。

「以後發生外遇另一半到底要怎麼辦？」李怡貞做出以下建議：

1、擬定婚前協議

針對未來婚姻關係存續中不正常的男女交往行為，約定懲罰性賠償金，有多高開多高，開到一億也可以啦，只是訴訟中很有可能會被法官酌減。

2、提告侵害配偶權

通姦告不成，還是可以請求損害賠償，只要是逾越一般男女往來的正常行為，一般社會通念可以容忍的範圍，就可以告，每天半夜視訊、半夜訊息、半夜運動、屢勸不聽，進出旅館、訊息往來、親親抱抱、愛的小卡、老公老婆哈尼寶貝叫個沒完都算。

不用什麼狗屁性器交合了！

判賠多少? 一般大約10萬到60萬，看證據以及法院裁量，目前最高是100萬，但是該個案是雙方財力非常雄厚，而且有懷孕又墮胎，罪證確鑿。

我也努力想突破這個100萬為志業，一個家庭的破碎絕對不只值100萬啊。現在通姦既然已經除罪化了希望法院能把判賠金額拉高，讓正宮可以買一個Hermès包吧

BTW 我有當事人拿到錢就坐頭等艙去冰島玩，她說骯髒錢不能留

3、提離婚以及離婚損害賠償

配偶外遇可以當作離婚事由，同時請求離婚損害賠償，判賠通常也不多，10-30萬。

但是‼️不是外遇就一定要離婚，因為會牽涉到小孩監護以及夫妻財產分配，不可不審慎，要跟律師討論，還是有其他作法（例如：#外遇切結書）

4、擬定外遇切結書

這個也是我的常態性業務，在律師見證之下，請外遇的配偶先割地賠款，該把房子過一過的過一過，該把錢給一給的吐出來，並且約定未來如果再犯，就必須賠鉅額懲罰性賠償金並且自宮割掉，法律上這個切結書是確實有效，回歸家庭的入門磚。

5、出家為尼

看破紅塵俗事攪擾，並且每日為配偶念經，畢竟他隨時可能精盡人亡，幫忙超渡他順便祝他下輩子被外遇到死

「通姦除罪化後不就變相鼓勵外遇？」

李怡貞表示，其實正宮可依新的外遇事實新的外遇對象，一直提告侵害配偶權，而且如果婚姻當中，正宮並沒有過失，外遇的配偶永遠都只能活在正宮的手掌心，也不可能可以主動提離婚成功（有過失的一方，提離婚不會成立），要離婚給小三交代，只能乖乖拿錢給正宮放人。

最後李怡貞也不改直言風格，「別忘了我的名言，『不管你們多麼相愛，你們終究是不恥的存在』，肉體不歸檢察官管，我終於不用在狀紙不斷描述幾分幾秒處插入拔出。」

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！