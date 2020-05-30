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通姦罪違憲正式除罪化　聲請釋憲法官：讓我們走出「刑罰萬能」迷思

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▲▼婦女新知基金會與多個團體，贊同大法官針對「通姦罪」宣告違憲的結果。（圖／記者林育綾攝）

▲婦女新知基金會與多個團體，贊同大法官針對「通姦罪」宣告違憲的結果。（圖／記者林育綾攝）

記者林彥臣／綜合報導

司法院大法官在29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，自解釋之日、也就是即日起立即失效，引發部分民眾憂慮，影響婚姻的忠貞義務與衝擊傳統倫理價值。對此法界人士認為，雖然通姦行為刑事免責，但被害配偶仍可循民事途徑，向對方請求損害賠償。聲請釋憲的法官也希望，社會能夠走出刑罰萬能的迷思。

司法院大法官會議今天作出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪、刑事訴訟法第239條但書規定違憲，立即失效。大法官認為，通姦罪限制性自主權，干預個人隱私，導致的不利益大於公益，違反狹義比例原則。

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲實務上要符合通姦罪「性器結合」的定義也相當難以舉證（圖／取自免費圖庫pexels）

在實務上與部分學者認為，通姦限定在「男生性器與女生性器的結合行為」，因此為了證明配偶有通姦事實，往往需要捉姦在床，而鹹濕對話儘管能證明，配偶跟對方有超友誼的不正常往來關係，但未必有辦法證明發生「性器結合的行為」，所以多判無罪，而且被害配偶可能為了蒐證而吃上妨害自由、妨害秘密官司。

▲▼法務部統計歷年通姦罪起訴率。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲法務部統計歷年通姦罪起訴率。（圖／記者劉昌松翻攝）

根據法務部2019年完成的統計，2009年到2011年間，全國各地檢署每年妨害婚姻及家庭案件被告約2000多人，2012年到2018年間，每年被告增長到3000多人，這其中超過9成都是通姦案。

統計同時顯示，妨害婚姻及家庭案件的歷年起訴率，從2009年的23.3%逐年下滑，到2018年只剩下18.3%，起訴後又只有一半的被告會被判有罪，比其他刑事案件的8成有罪率，足足少了3成。再從最近3年的資料顯示，有配偶而與人通姦的被告起訴率20.5%，比第三者的24.1%起訴率略低。

釋憲聲請人之一、台北地院法官林孟皇回應，這次大法官宣告通姦罪違憲，最大贏家應該是理性的公民，「大法官用實際的審判作為，做成了終局解釋，不僅引領、改變了台灣社會，也讓我們從家父長制、刑罰萬能的迷思中走出來。」

▲▼ 林孟皇法官 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲聲請釋憲法官林孟皇 。（圖／記者蘇位榮攝）

林孟皇強調，這並不意味配偶今後可以肆無忌憚的發生婚外情，因為還有社會輿論的制裁及民事的損害賠償，民眾其實無庸過慮，「我們每一位公民都該深思及學習的，是自己的情感與婚姻得靠自己經營。」

目前全國因為通姦罪入監服刑共33人，其中2名分別在台北女監、、嘉義鹿草監獄服刑的小三沒有涉及其他刑案，立即釋放重獲自由，另外31人則因為其他刑案持續關押，不過通姦罪刑責全部免除，所以縮短刑期。

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