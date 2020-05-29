醉駕休旅車雨夜連撞路邊5車　車頭全爛他幸運無傷辯：酒醒以為沒事　

▲白色休旅車連續擦撞停路邊4輛汽車與1輛機車，車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

韓姓男子酒後開休旅車行經南屯區向心南路時，疑似精神不濟，竟連續擦撞路邊4輛汽車及1輛機車，車頭嚴重毀損。他雖沒有受傷，也未造成他人傷亡，但酒測值超標，還辯稱以為「酒醒沒事」才開。警方表示，韓男已涉違公共危險，將依法送辦。

今天凌晨3點多，南屯區向心南路突然傳出巨大的碰撞聲，民眾睡夢中驚醒趕快出來查看，發現一輛白色休旅車竟連續衝撞停路邊3輛小客車、1輛小貨車還有1輛機車，多輛車嚴重毀損，零件散落，立刻通報119和110。警消到場，發現肇事的30歲韓姓男子並沒有受傷，但身上卻有酒味，經酒測發現他的酒精濃度超標，立刻帶回派出所。

▲▼休旅車連撞5車，現場凌亂，零件四散。（圖／民眾提供）

韓男辯稱，他開車前確實有喝酒，但他等酒醒後認為沒事才開車上路。

警方經調閱現場監視器，發現韓男開車疑似酒後精神不濟，行走向心南路由北往南時，突然擦撞路邊車輛，幸好無人傷亡。警詢後將依公共危險罪嫌將他送辦，並呼籲民眾酒後不開車，以免害人害己。

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