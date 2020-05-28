計程車攔腰撞女！他下車關心「塞50塊錢打發」　父親指控：人命只值這麼多　

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區日前發生一起車禍，一名蔡姓女子在中庸街和中和街口與一輛計程車發生擦撞，不過車禍當下，陳姓駕駛下車詢問女子傷勢後，並未報案、叫救護車，僅塞50塊錢給陳姓女子，而案件上訴到法院後，陳姓駕駛也未向女子道歉，種種行為讓蔡姓女子的父親相當不高興，便將案發經過及監視器畫面po到網路上，直言痛罵：「人命只值50塊？」

▲ 蔡姓女子奔跑至對街，遭計程車司機攔腰撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故就發生在4月18日下午5點52分，蔡姓女子步行欲穿越中庸街，不過就在中和街路口與一輛計程車發生擦撞，蔡姓女子受到撞擊後，先是趴倒在地隨後又站起，陳姓計程車司機也下車關心傷勢，上車前又摸摸車子撞擊部分才駕車離去，但前後過程僅約50秒。

▲蔡姓女子遭計程車司機攔腰撞上趴倒在地。（圖／記者許宥孺翻攝）

案件上訴到法庭後，蔡姓女子的父親對陳姓駕駛的態度相當不滿，並將事情發生經過po到網路上。蔡父向媒體表示：「檢察官詢問陳姓駕駛是否承認肇逃？但是陳姓駕駛不承認，且表示：『我是應注意而未注意』。」這番話讓蔡姓父親直呼是「霸王條款」，並表示：「當下真的很向往他頭上巴下去！」

「人命值50塊而已？」蔡姓女子的父親出面指控，這起車禍造成女兒的膝蓋、右下腹部和腰部受傷，車禍發生當下，陳姓計程車司機有下車關心傷勢及詢問賠償方式，問完之後，「硬是塞了50元給女兒打發就走，上車前還去看車子有沒有怎樣」。陳姓計程車司機的行為，讓蔡姓父親非常不高興，直問：「這什麼心態？太誇張了！」認為陳姓司機當下應該要報警、叫救護車，而不是駕車就走。

至於計程車駕駛在車禍發生後，仍駕車而去的行為，是否符合肇事逃逸要件？警方進一步解釋，發生車禍當下要立即報告警方之外，「若未立即報警的話，私下和解或是離開現場都有可能構成肇事逃逸」。

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