文華東方申請紓困減稅仍裁員　北市協商每年180間客房回饋展延

▲台北文華東方酒店。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

儘管新冠肺炎疫情趨緩，但國內經濟狀況仍未恢復，文華東方酒店日前爆出大量解僱，台北市副市長黃珊珊29日表示，市府跟文華東方酒店有回饋機制，每年提供客房、宴會廳供市府使用，但業者受到疫情波及，目前市府已跟業者協商，客房部分可展延繼續使用，至於違反勞基法等規定，仍會依法辦理。

五星飯店文華東方酒店傳出大量解雇，北市勞動局調查後證實，文華東方將於6月7日資遣212人，還有第2波解雇名單39人，加起來一共是251人，引發各界討論。而議員鍾沛君28日質疑，文華東方停止訂房將衝擊北市回饋，呼籲市府應及早因應。

北市府29日上午召開防疫會報，會後黃珊珊受訪表示，文華東方向台北市政府申請紓困通過，市府也依照他們申請營業上停止使用的部分予以減稅，但業者在營運上的確受到國際觀光客銳減影響，營收下降得非常劇烈，所以對業者來說可能是有重大影響。

黃珊珊指出，市府跟台北文華東方酒店每年有180間客房的使用次數，這部分可能會受到影響，財政局與相關單位已經跟業者進行協商，因為市府跟業者約定是15年的期間，所以其實是可以申請往後挪，也就是說把今年受到影響的次數可以往後面挪。

至於營運方面，黃珊珊表示，還是希望文華東方能正常運作，但企業受到疫情衝擊，在邊境管制沒有辦法打開、也還不確定之前，對業者來說每一天營運都是成本，在這個情況之下，就用紓困的角度來看，「至於違反相關勞基法的部分，該怎麼處分就怎麼處分」。